台風6号は、明日3日明け方〜朝に近畿地方へ最接近し、上陸の恐れがあります。雨のピークは今夜(2日)から明日3日の明け方にかけてで、局地的に非常に激しい雨や猛烈な雨が降り、太平洋側を中心に警報級の大雨となる可能性があります。近畿地方は、低い土地の浸水、河川の増水・氾濫、土砂災害に警戒してください。近畿南部では総雨量が350ミリに達する恐れがあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。また、暴風やうねりを伴った高波にも警戒してください。

台風6号 3日明け方〜朝に近畿へ最接近 上陸の恐れも

午前10時現在、台風6号は次第に進路を東よりに変え、屋久島付近を北上しています。午前9時時点で暴風域はなくなりましたが、中心付近では強い風が吹いています。明日3日の明け方〜朝には近畿地方へかなり接近するでしょう。台風が北よりのコースを進むと、近畿地方へ上陸の恐れもあります。

台風の接近とともに雨や風が強まり、太平洋側を中心に大荒れの天気となるでしょう。

大阪府、兵庫県南部、和歌山県では、暴風警報や波浪警報が発表される可能性が高まっています。暴風域がなくなっても、暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。

雨のピークは今夜(2日)から3日明け方 総雨量350ミリに達する所も

雨のピークは、今夜(2日)から明日3日明け方にかけてとなる見込みです。

前線の影響で、すでに明石市(兵庫)や茨木市(大阪)などでは50ミリを超える雨が降っています。このあと台風の接近とともに台風本体の雨雲がかかり、急に雨が強まってくるでしょう。

今夜(2日)から明日3日明け方にかけては局地的に非常に激しい雨や猛烈な雨が降り、太平洋側を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。低い土地の浸水や河川の増水・氾濫、土砂災害に注意・警戒してください。夜中に外の様子が気になっても、むやみに危険な場所へは近づかないようにしてください。

近畿南部では、総雨量が350ミリに達する所があるでしょう。土砂災害に厳重な警戒が必要です。最新の気象情報をこまめに確認し、市町村からの避難に関する情報も確認してください。

台風の大雨 土砂災害から避難するには

先月より、気象庁は新たな防災気象情報の運用を開始しています。レベル4 土砂災害危険警報が発表された地域では、危険な場所から全員避難が必要です。今回のように夜中に大雨が予想される場合は、なるべく明るいうちに安全な場所へ避難することが重要ですが、どうしても避難場所への移動が困難な場合は「垂直避難」をしましょう。



これまで、土砂災害の多くは、木造家屋の1階で被害にあっています。近くの頑丈な建物の2階以上へ移るのも、選択肢の一つです。家の中に留まる場合も、斜面から離れた部屋や、2階以上の部屋へ移ってください。

万が一、土石流が発生した場合は、土砂の流れる方向に対して直角に、できるだけ高い所へ避難することが、命を守ることにつながります。