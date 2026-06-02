「27"ゲーミングモニター DualSense充電フック付き」

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStationが設計した27型ゲーミングモニター「27"ゲーミングモニター DualSense充電フック付き」を、8月27日に数量限定で発売する。価格は49,980円。予約は6月5日から順次受け付ける。

「リビングルームのテレビ以外でも高品質なディスプレイ体験を求めるプレイヤーに向けて設計」したというゲーミングモニター。解像度2,560×1,440ドット/QHDのIPSディスプレイを採用する。

HDRにも対応。PlayStation 5および、PlayStation 5 Proではセットアップ時に最適なHDR設定を自動で行なう「Auto HDR Tone Mapping」をサポートする。リフレッシュレートはPS5/PS5 Proで最大120Hz、対応するPC/Macでは最大240Hz。いずれもVRRをサポートする。

本体にはPS5用コントローラー「DualSenseワイヤレスコントローラー」と「DualSense Edgeワイヤレスコントローラー」を掛けて充電できるフックを備え、コントローラーをすぐに手に取ってゲームを始められる。

入力はHDMI 2.1が2系統とDisplayPort 1.4×1。PlayStation Link USBアダプターなどを接続できるUSB-A×2、USB-C×1、ステレオスピーカー、3.5mmオーディオ出力も備える。

ディスプレイはVESAマウントに対応。好みのモニターアームやスタンドに取り付けられる。なおHDMI/DisplayPortケーブルは非同梱。

そのほかSIEは、PlayStation初となる格闘ゲーム用コントローラー「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」を8月6日に34,980円で発売。平面磁界型ドライバーを採用した「PULSE Elevate ワイヤレススピーカー」も2026年後半に発売予定で、価格や予約受付開始時期など詳細は近日中に告知するという。

「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」。スリングキャリーケースが付属する

「PULSE Elevate ワイヤレススピーカー」