魚べい・元気寿司「北海道フェア」開催　110円“とろにしん”や北海道産いくら、朝獲れいかそうめんが登場

全国の「魚べい」「元気寿司」は6月2日から、『北海道フェア』を開催している。

同フェアでは、2貫で税込110円の「とろにしん」をはじめ、「朝獲れいかそうめん」など北海道産食材を使用したネタを中心に展開する。また、デザートでは桃をたっぷり使用した季節限定スイーツも販売する。商品はいずれもなくなり次第終了となる。

魚べい・元気寿司

〈『北海道フェア』販売商品（価格はすべて税込）〉

◆とろにしん（2貫110円）

脂のりの良い「とろにしん」を手頃な価格で提供する。

【画像12点はこちら】とろにしん、炙りたらこ海苔包み、朝獲れいかそうめん など

◆にしん切り込みぐんかん（2貫110円）

塩麹がしっかり絡んだ一品。

◆塩辛ぐんかん（2貫132円）

濃厚な旨みが広がる人気商品だという。

◆炙りたらこ海苔包み（1貫132円）

炙ることで香ばしさを引き立てた北海道産たらこに、国産海苔を組み合わせた。バイヤーおすすめの一品としている。

◆朝獲れいかそうめん（2貫264円）

いかの旨みを楽しめる北海道産のいかそうめん。

◆北海道三昧（3貫319円）

朝獲れひらめ、とろにしん、朝獲れいかそうめんを一皿で楽しめる。

◆北海道産いくら海苔包み（1貫319円）

いくらの濃厚な旨みが口いっぱいに広がるという。国産海苔を使用。

北海道産いくら海苔包み

〈桃を使用した季節限定スイーツも〉

デザートでは、桃を使った季節限定スイーツを販売する。

◆たっぷり桃のクリームタルト（308円）

ダマンド入りタルトに、桃の果肉入りフィリング、カスタードホイップ、ピーチホイップを重ねた。

◆ごろっと白桃パフェ（418円）

ももジュレ、バニラヨーグルト、ももムース、フルーツグラノラ、ソフトクリーム、ごろっとももソースなどを使用したパフェ。なお、「魚べい」限定で販売し、「元気寿司」では取り扱わない。