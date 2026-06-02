『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月1日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【ごみ清掃芸人】「メイクに使うブラシは可燃ごみで大丈夫です！」「複合素材の時はどっちの素材が多いかなと考えるのがポイントです。」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは「メイクに使うブラシは可燃ごみで大丈夫です！」と投稿。メイクブラシの画像を添えて「真ん中に金属が付いているので、迷われる方もいますが、燃える素材の方が多いので、可燃ごみになります！」と、伝えました。









そして「複合素材の時はどっちの素材が多いかなと考えるのがポイントです。（不燃の地域もあるのでパンフレット見てね）」と、呼びかけました。

滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】