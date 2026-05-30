洋生菓子を製造・販売するモンテール（埼玉県八潮市）が、人気パティスリー「アステリスク」（東京都渋谷区）の和泉光一シェフとコラボした新商品「シューアラクレーム・ショコラ＆カスタード」「エクレール・キャラメルサレ」を6月1日から期間限定で、スーパーマーケットなどで発売します。

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モンテールでは、定番商品や季節限定商品に加え、専門店や人気ブランドとのコラボレーション商品を定期的に展開。今回は国内外のコンクールで数々の受賞歴を持つ和泉さんとのコラボ商品を発売。

「シューアラクレーム・ショコラ＆カスタード」は、ベルギーチョコを使用したショコラクリーム、アーモンドプラリネとタヒチ産バニラをブレンドしたコク深いカスタードを2層にしたシュークリームです。チョコレートと、カスタードの卵の風味をそれぞれ生かすため、コラボ専用のカスタードを開発したということです。

「エクレール・キャラメルサレ」は、生キャラメルペーストと、カスタードクリームを2層にしたエクレアです。キャラメルの存在を立たせつつ、カスタードの甘みや風味をより感じられるよう、塩味のバランスなどを細かく調整。ほどよい塩味やキャラメルのほろ苦さが、甘さやコクの輪郭を際立たせ、深みと余韻が感じられる味わい。

7月31日までの期間限定販売で価格はともに291円（税込み）です。