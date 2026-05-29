小米技術日本株式会社（シャオミ・ジャパン）は5月28日（木）、ライカと共同開発したカメラシステムを搭載するスマートフォン「Xiaomi 17Tシリーズ」の予約販売を開始した。発売日は6月4日（木）。

ラインアップは「Xiaomi 17T Pro」と「Xiaomi 17T」の2モデル。市場想定価格は、17T Proの12GB/256GBモデルが11万9,800円、12GB/512GBモデルが13万9,800円。17Tの12GB/256GBモデルが8万9,980円、12GB/512GBモデルが10万9,800円。

シャオミのラインアップにおいて「Xiaomi 17Tシリーズ」は、1インチセンサーを搭載するフラッグシップモデル「Xiaomi 17 Ultra」に次ぐハイエンド（アッパーミドル）に位置づけられる。Ultra譲りのライカ共同開発カメラシステムをはじめとした本格的な撮影機能を備えつつ、価格を10万円前後に抑えた。日常の機能性を重視したミドルクラスの「Redmi」シリーズとは一線を画し、写真表現を手軽に楽しみたい層にとっても選択肢となり得る。

2モデル共通事項

両モデルともに、優れた光学性能を備える「ライカSummilux光学レンズ」で構成されたトリプルカメラシステムを搭載する。低照度環境でも高い解像度とコントラストで、美しい雰囲気を再現できるという。

撮影モードには、一瞬の記憶を短い動画として残せる「Leica Live Moment」を新たに搭載した。さらに、最新のUltraモデルにも採用されているシーン専用モード「ステージ」「シルエット」「花火」「フレイム」を搭載し、それぞれのシーンに適したコントラストや色味での記録が可能となっている。

動画撮影機能ではHDR10＋に対応するほか、4K60fps 10-bit Log撮影やLUTインポート、メインカメラでの4K120fpsハイフレームレート撮影などをサポートする。

ディスプレイには、最大144Hzのリフレッシュレートに対応する1.5K解像度の有機EL（AMOLED）フラットディスプレイを採用。ドイツの専門認証機関「TÜV Rheinland」による4つのアイケア認証を業界で初めて取得し、チラつきやブルーライトを軽減している。そのほか、共通仕様としてIP68の防水防塵性能に対応する。

Xiaomi 17T Pro

シリーズの上位モデル。6.67インチのディスプレイを採用しており、撮影した写真のピントや細部のディテールを美しく確認できるとしている。

カメラには、超広角（15mm相当）、メイン（23mm相当）、ペリスコープ構造を採用した光学5倍望遠（115mm相当）の3つのレンズを搭載する。

メインカメラには、最上位機「Xiaomi 17 Ultra」と同様の「ライカウルトラピュア光学設計」を導入。F1.67の大口径レンズと、1/1.31インチのイメージセンサー「Light Fusion 950」を組み合わせることで、光量の少ない暗所でも極めて高い描写性能を発揮するという。

5倍光学望遠カメラは、5,000万画素センサーと光学式手ブレ補正（OIS）を内蔵し、230mm相当の10倍ズームや、最大120倍のAIウルトラズームまでクリアに引き寄せることが可能としている。

さらに、被写体から30cmまで寄れるテレマクロ撮影に対応しており、グルメやフィギュアのクローズアップから遠景まで実用性の高い撮影ができる。

バッテリーにはシリコンカーボン技術を採用し、本体サイズを維持したまま同ブランドのスマホで最大容量となる7,000mAhのバッテリーを内蔵した。100Wの急速充電に対応しており、最短48分で100％まで充電できるほか、ワイヤレス充電もサポートする。

日本向けローカライズとしてFeliCa（おサイフケータイ）機能を搭載する。さらに、Apple製品の「AirDrop」と直接連携してファイル転送が行える「Quick Share」機能も備える。カラーはディープブルー、ディープバイオレット、ブラックの3色展開。

Xiaomi 17T

超広角カメラ：約1,200万画素、焦点距離15mm相当、F2.2 メインカメラ：約5,000万画素、焦点距離23mm相当、F1.67、1/1.31インチ Light Fusion 950センサー搭載、光学式手ブレ補正（OIS）搭載 望遠カメラ：約5,000万画素、焦点距離115mm相当（5倍光学望遠、10倍時は230mm相当）、F3.0、光学式手ブレ補正（OIS）搭載

ホールド感を重視したコンパクトなスタンダードモデル。上位機と同様に、超広角（15mm相当）、メイン（23mm相当）、光学5倍望遠（115mm相当）の構成からなるライカトリプルカメラシステムや「Leica Live Moment」に対応しつつ、片手でも扱いやすい6.59インチの画面サイズに仕上げている。

メインカメラには1/1.55インチの「Light Fusion 800」イメージセンサーおよび光学式手ブレ補正（OIS）を搭載しており、上位機に迫るクリアな撮影が可能とする。

チップセットには「MediaTek Dimensity 8500-Ultra」を採用し、3Dゲームなども快適に動作するハイエンド級の処理性能を確保。バッテリー容量は6,500mAhで、67Wの急速充電に対応する。ディスプレイのリフレッシュレートは最大120Hz対応。おサイフケータイやワイヤレス充電、AirDrop連携機能は非搭載となる。カラーはブルー、バイオレット、ブラックの3色。

超広角カメラ：約1,200万画素、焦点距離15mm相当、F2.2、 メインカメラ：約5,000万画素、F1.7、焦点距離23mm相当、1/1.55インチ Light Fusion 800センサー搭載、光学式手ブレ補正（OIS）搭載 望遠カメラ：約5,000万画素、F3.0、焦点距離115mm相当（光学5倍望遠）、光学式手ブレ補正（OIS）搭載