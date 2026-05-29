『今夜、秘密のキッチンで』慧の言動に不安の声「次週が怖すぎる」「今後の展開が心配」
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第8話が28日に放送。慧（高杉真宙）の言動に反響が集まっている。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第8話 慧（高杉真宙）＆藤子（瀧本美織）
薬膳教室の最終日。あゆみ（木南）は、慧と会うのはこれが最後と決めていた。その教室で慧が口ずさんだ、聞き覚えのあるメロディー。それを聞いて、3年前の鎌倉の山の中で咲いていた花が、あゆみの脳裏に浮かんだ。それは、実は慧が植えた金針菜の花だった。あゆみがその花を見た時に聞こえてきた鼻歌は、慧が口ずさんでいた歌だったのだ。
その事実がわかると、慧は「俺たち、あのとき同じ場所にいたんだ」と口にし、あゆみも「キッチンで出会うずっと前から、もう出会ってたんだ」と頷く。
慧は「俺、藤子との結婚考え直そうと思う。こんな気持ちのまま、藤子と一緒になるなんてできない。それは藤子にもあゆみさんにも嘘をつくことになるから。俺は、キッチンで過ごしたあの時間も、今、こうしてそばにいられる瞬間も、やっぱりあゆみさんが好きだ。どうしようもないくらい好きなんです」と告白。慧はあゆみを抱きしめ、あゆみも涙を流して慧の背中に手を回すのだった。
慧が藤子の結婚を考え直すと言ったことや、あゆみを抱きしめる展開に、視聴者からは「藤子かわいそうすぎる」「今後の展開が心配」「藤子が報われないって…」「気持ちは分かるんだけどさ…」「次週が怖すぎる」などの声が集まっている。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第8話 慧（高杉真宙）＆藤子（瀧本美織）
薬膳教室の最終日。あゆみ（木南）は、慧と会うのはこれが最後と決めていた。その教室で慧が口ずさんだ、聞き覚えのあるメロディー。それを聞いて、3年前の鎌倉の山の中で咲いていた花が、あゆみの脳裏に浮かんだ。それは、実は慧が植えた金針菜の花だった。あゆみがその花を見た時に聞こえてきた鼻歌は、慧が口ずさんでいた歌だったのだ。
慧は「俺、藤子との結婚考え直そうと思う。こんな気持ちのまま、藤子と一緒になるなんてできない。それは藤子にもあゆみさんにも嘘をつくことになるから。俺は、キッチンで過ごしたあの時間も、今、こうしてそばにいられる瞬間も、やっぱりあゆみさんが好きだ。どうしようもないくらい好きなんです」と告白。慧はあゆみを抱きしめ、あゆみも涙を流して慧の背中に手を回すのだった。
慧が藤子の結婚を考え直すと言ったことや、あゆみを抱きしめる展開に、視聴者からは「藤子かわいそうすぎる」「今後の展開が心配」「藤子が報われないって…」「気持ちは分かるんだけどさ…」「次週が怖すぎる」などの声が集まっている。