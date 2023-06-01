新妻聖子＆蘭寿とむ、ミュージカル『101ダルメシアンズ』Wキャストで主演！
イギリスで旋風を巻き起こしたミュージカル『101（ワンオーワン）ダルメシアンズ』が、10月に東京・日生劇場にて日本初演、その後11月に大阪・梅田芸術劇場メインホールにて上演される。本作の主演でありファッショニスタで世紀の悪女、クルエラ・ド・ヴィル役をダブルキャストで新妻聖子と蘭寿とむが務めることが発表された。
【写真】『101ダルメシアンズ』Wキャストで主演を務める新妻聖子＆蘭寿とむ
本作は、ドディー・スミスによる児童文学小説『ダルメシアン 100と1ぴきの犬の物語』（原題：The Hundred and One Dalmatians）をもとにしたミュージカル。
誰もが目を奪われるファッション界の圧倒的カリスマ、クルエラ・ド・ヴィル。毛皮をこよなく愛する彼女は、完璧なダルメシアン柄のコートを手に入れるため、ロンドン中を巻き込む大胆な計画を企てる。
一方、幸せに暮らしていた2匹のダルメシアンのポンゴとパーディのもとに誕生した子犬たちが、なんと誘拐されてしまう？ 自らと愛する家族のため、さまざまな協力を得ながら、ワンちゃんたちは危険な冒険へと繰り出す。果たして、無事にみんなを救い出すことができるのか…？
このたび、本作の主演でありファッショニスタで世紀の悪女、クルエラ・ド・ヴィル役に、ミュージカル界の歌姫・新妻聖子、元宝塚歌劇団花組トップスター・蘭寿とむが決定。絵本、アニメーション、映画などさまざまな形を通して世界中で愛されているこの物語の新たな姿を、この両者による確かな実力で牽引する。
新妻は「あの『101匹わんちゃん』がミュージカルに!? と、私も驚きました。英国のパペット技術を駆使した犬たちの愛らしさ、そして“ファッショニスタ”クルエラの華やかな衣装！ 悪巧みはジャジーに、狂気はハイトーンに乗せて、ヴィランらしいミュージカルナンバーが盛りだくさんです。子供も楽しく、大人もワクワク！ 極上のエンターテインメントを目指して、日本初演に挑みます。犬が大好きな私ですが、文字通り心を鬼にしてダルメシアンズを追い回します！」とコメント。
蘭寿は「世界中で愛され続けている『101ダルメシアンズ』世界に参加できることを、心から嬉しく思います。そして、怖さと華やかさを併せ持つクルエラ・ド・ヴィルを演じられることに、大きな喜びと興奮を感じています。スリリングでチャーミングなこの物語の魅力を、世代を超えて皆さまに楽しんでいただけるよう、心を込めて作品と向き合いたいと思っておりますので、ぜひ劇場で体感していただけたら嬉しいです」と言葉を寄せている。
演出の石丸は「ダルメシアンのポンゴ、その伴侶パーディ、2人から生まれた子犬たち！ パペットと、操作する俳優が、一緒に動き、心揺らし、歌い、困難に立ち向かって冒険する様に、思いっきりわくわくして頂きたいです。そして、愛されてきた悪女クルエラ・ド・ヴィルを、日本版ならではの魅力で、新妻さん、蘭寿さんと共に創りあげます。どうぞご期待ください。犬も人間も可愛らしく可笑しくって、真っ直ぐな愛の歌に泣いて、劇場がほかほかとあたたまる日が楽しみです」とコメントしている。
ミュージカル『101ダルメシアンズ』は、東京・日生劇場にて10月、大阪・梅田芸術劇場メインホールにて11月上演。
【写真】『101ダルメシアンズ』Wキャストで主演を務める新妻聖子＆蘭寿とむ
本作は、ドディー・スミスによる児童文学小説『ダルメシアン 100と1ぴきの犬の物語』（原題：The Hundred and One Dalmatians）をもとにしたミュージカル。
一方、幸せに暮らしていた2匹のダルメシアンのポンゴとパーディのもとに誕生した子犬たちが、なんと誘拐されてしまう？ 自らと愛する家族のため、さまざまな協力を得ながら、ワンちゃんたちは危険な冒険へと繰り出す。果たして、無事にみんなを救い出すことができるのか…？
このたび、本作の主演でありファッショニスタで世紀の悪女、クルエラ・ド・ヴィル役に、ミュージカル界の歌姫・新妻聖子、元宝塚歌劇団花組トップスター・蘭寿とむが決定。絵本、アニメーション、映画などさまざまな形を通して世界中で愛されているこの物語の新たな姿を、この両者による確かな実力で牽引する。
新妻は「あの『101匹わんちゃん』がミュージカルに!? と、私も驚きました。英国のパペット技術を駆使した犬たちの愛らしさ、そして“ファッショニスタ”クルエラの華やかな衣装！ 悪巧みはジャジーに、狂気はハイトーンに乗せて、ヴィランらしいミュージカルナンバーが盛りだくさんです。子供も楽しく、大人もワクワク！ 極上のエンターテインメントを目指して、日本初演に挑みます。犬が大好きな私ですが、文字通り心を鬼にしてダルメシアンズを追い回します！」とコメント。
蘭寿は「世界中で愛され続けている『101ダルメシアンズ』世界に参加できることを、心から嬉しく思います。そして、怖さと華やかさを併せ持つクルエラ・ド・ヴィルを演じられることに、大きな喜びと興奮を感じています。スリリングでチャーミングなこの物語の魅力を、世代を超えて皆さまに楽しんでいただけるよう、心を込めて作品と向き合いたいと思っておりますので、ぜひ劇場で体感していただけたら嬉しいです」と言葉を寄せている。
演出の石丸は「ダルメシアンのポンゴ、その伴侶パーディ、2人から生まれた子犬たち！ パペットと、操作する俳優が、一緒に動き、心揺らし、歌い、困難に立ち向かって冒険する様に、思いっきりわくわくして頂きたいです。そして、愛されてきた悪女クルエラ・ド・ヴィルを、日本版ならではの魅力で、新妻さん、蘭寿さんと共に創りあげます。どうぞご期待ください。犬も人間も可愛らしく可笑しくって、真っ直ぐな愛の歌に泣いて、劇場がほかほかとあたたまる日が楽しみです」とコメントしている。
ミュージカル『101ダルメシアンズ』は、東京・日生劇場にて10月、大阪・梅田芸術劇場メインホールにて11月上演。