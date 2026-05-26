TUY

写真拡大

熱帯低気圧a

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年5月26日18時45分発表　気象庁

26日18時の実況

種別　熱帯低気圧
大きさ　-
強さ　-
存在地域　カロリン諸島
中心位置　北緯7度50分 (7.8度)
東経139度40分 (139.7度)
進行方向、速さ　南西　15km/h(9kt)
中心気圧　1004hPa
中心付近の最大風速　15m/s(30kt)
最大瞬間風速　23m/s(45kt)

27日18時の予報
種別　台風
強さ　-
存在地域　フィリピンの東
予報円の中心　北緯10度00分(10.0度)
東経137度30分(137.5度)
進行方向、速さ　北西　15km/h(8 kt)
中心気圧　1002hPa
中心付近の最大風速　18m/s(35kt)
最大瞬間風速　25m/s(50kt)
予報円の半径　130km(70NM)

28日15時の予報
種別　台風
強さ　-
存在地域　フィリピンの東
予報円の中心　北緯12度55分(12.9度)
東経135度50分(135.8度)
進行方向、速さ　北北西　20km/h(10kt)
中心気圧　994hPa
中心付近の最大風速　23m/s(45kt)
最大瞬間風速　35m/s(65kt)
予報円の半径　165km(90NM)

29日15時の予報
種別　台風
強さ　-
存在地域　フィリピンの東
予報円の中心　北緯15度05分(15.1度)
東経133度30分(133.5度)
進行方向、速さ　北西　15km/h(8kt)
中心気圧　985hPa
中心付近の最大風速　30m/s(55kt)
最大瞬間風速　40m/s(80kt)
予報円の半径　210km(115NM)
暴風警戒域　全域　320km(175NM)

30日15時の予報
種別　台風
強さ　強い
存在地域　フィリピンの東
予報円の中心　北緯17度40分(17.7度)
東経131度10分(131.2度)
進行方向、速さ　北西　15km/h(9kt)
中心気圧　975hPa
中心付近の最大風速　35m/s(65kt)
最大瞬間風速　50m/s(95kt)
予報円の半径　280km(150NM)
暴風警戒域　全域　400km(215NM)

31日15時の予報
種別　台風
強さ　強い
存在地域　沖縄の南
予報円の中心　北緯20度55分 (20.9度)
東経129度25分(129.4度)
進行方向、速さ　北北西　15km/h(9kt)
中心気圧　970hPa
中心付近の最大風速　35m/s(70kt)
最大瞬間風速　50m/s(100kt)
予報円の半径　370km(200NM)
暴風警戒域　全域　500km(270NM)

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2686672?display=1