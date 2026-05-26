今後は沖縄方面に向かう可能性...台風のたまご＝熱帯低気圧はあすには台風に発達する見込み このあとの勢力と進路を詳しく 今後の全国の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧a
2026年5月26日18時45分発表 気象庁
26日18時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯7度50分 (7.8度)
東経139度40分 (139.7度)
進行方向、速さ 南西 15km/h(9kt)
中心気圧 1004hPa
中心付近の最大風速 15m/s(30kt)
最大瞬間風速 23m/s(45kt)
27日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯10度00分(10.0度)
東経137度30分(137.5度)
進行方向、速さ 北西 15km/h(8 kt)
中心気圧 1002hPa
中心付近の最大風速 18m/s(35kt)
最大瞬間風速 25m/s(50kt)
予報円の半径 130km(70NM)
28日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度55分(12.9度)
東経135度50分(135.8度)
進行方向、速さ 北北西 20km/h(10kt)
中心気圧 994hPa
中心付近の最大風速 23m/s(45kt)
最大瞬間風速 35m/s(65kt)
予報円の半径 165km(90NM)
29日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度05分(15.1度)
東経133度30分(133.5度)
進行方向、速さ 北西 15km/h(8kt)
中心気圧 985hPa
中心付近の最大風速 30m/s(55kt)
最大瞬間風速 40m/s(80kt)
予報円の半径 210km(115NM)
暴風警戒域 全域 320km(175NM)
30日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度40分(17.7度)
東経131度10分(131.2度)
進行方向、速さ 北西 15km/h(9kt)
中心気圧 975hPa
中心付近の最大風速 35m/s(65kt)
最大瞬間風速 50m/s(95kt)
予報円の半径 280km(150NM)
暴風警戒域 全域 400km(215NM)
31日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯20度55分 (20.9度)
東経129度25分(129.4度)
進行方向、速さ 北北西 15km/h(9kt)
中心気圧 970hPa
中心付近の最大風速 35m/s(70kt)
最大瞬間風速 50m/s(100kt)
予報円の半径 370km(200NM)
暴風警戒域 全域 500km(270NM)
■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2686672?display=1