不二家は、旬のブランド果物を使用した季節限定商品「カントリーマアム（森のサファイアブルーベリー）」と「カントリーマアム（夕張メロンソフト）」を、6月2日から発売する。

不二家のロングセラークッキー「カントリーマアム」から、旬の厳選素材の果物を使用した、夏に食べたくなる爽やかな味わいが広がる季節限定の新商品が登場する。

「カントリーマアム（森のサファイアブルーベリー）」は、長野県産「森のサファイア」ブルーベリージャムを配合し、ブルーベリーをイメージしてむらさき色に焼き上げたカントリーマアム。蒼く輝くサファイアのような美しさと、大粒でジューシーな味わいのブルーベリー「森のサファイア」を厳選配合した。甘味と酸味のバランスが絶妙なブルーベリーの爽やかな味わいが愉しめる。



「カントリーマアム（夕張メロンソフト）」

「カントリーマアム（夕張メロンソフト）」は、北海道産「夕張メロン」果汁と北海道産「牛乳」を配合し、赤肉メロンをイメージしてオレンジ色に焼き上げたカントリーマアム。芳醇な香りと甘くジューシーな味わいが特長の北海道産「夕張メロン」を厳選配合した。メロンソフトの豊かな香りと爽やかな味わいが愉しめる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月2日（火）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp