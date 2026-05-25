SR渋谷に大庭圭太郎が完全移籍…今季開幕直後に加入し31戦出場の若手PG

5月25日、サンロッカーズ渋谷は、滋賀レイクスから期限付移籍していた大庭圭太郎が、2026－27シーズンから完全移籍加入することを発表した。

23歳の大庭は、173センチ75キロのポイントガード。如水館高校から九州共立大学へ進学し、2023－24シーズンに茨城ロボッツの特別指定選手としてBリーグデビューを果たした。2024－25シーズンは滋賀の特別指定選手として43試合に出場。プロ1年目の今シーズンは、開幕直後に滋賀からSR渋谷へ期限付移籍した。移籍後はB1リーグ戦31試合に出場し、1試合平均6分17秒のプレータイムで1.9得点、0.4リバウンド、0.6アシストをマークした。

今回の発表に際し、大庭は「昨シーズンたくさんの応援ありがとうございました。新シーズンもサンロッカーズの一員としてプレーできるのを楽しみにしています！若さ溢れるエナジーと得意のディフェンスとスピードを活かしてチームに勢いづけられるよう頑張ります！応援よろしくおねがいします！」と、クラブを通じてコメントした。







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