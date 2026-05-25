2024年11月に北海道江別市の公園で起きた、男子大学生の長谷知哉さん（当時20）が集団暴行を受け死亡した事件。長谷さんの交際相手だった八木原亜麻被告（21）のほか、川村葉音被告（21）、少年4人の計6人が逮捕・起訴された。

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5月25日、川村葉音被告（21）と少年2人の裁判員裁判が始まった。川村被告はなぜ凄惨な事件に加担することになったのか。川村被告の学生時代の評判を報じた記事を再公開する。（初出：「文春オンライン」2024年11月1日配信）

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北海道江別市の公園で男子大学生の長谷知哉さん（20）が顔面などに激しい暴行を受け死亡した事件。30日までに16歳〜20歳の若い男女6人が逮捕された。

「25日深夜から26日早朝にかけて、複数人で長谷さんの顔面を殴ったり蹴ったりする暴行を加え、外傷性ショックで死亡させたということで、6人は傷害致死の容疑で逮捕・送検されています。取り調べの中で容疑者らは被害者の衣服や持ち物を持ち去り、その中にあったキャッシュカードで現金を引き出したとも供述しています」（地元紙社会部記者）



川村葉音被告（左）と八木原亜麻被告（SNSより）

犯行前日には私怨をあらわに

逮捕されたのは被害者と交際関係にあった八木原亜麻（あま、20）容疑者と、その中学時代からの友人でアルバイト仲間の川村葉音（はおと、20）容疑者、そして未成年の少年4人。そのうちの1人は川村容疑者と交際していたと見られている。八木原容疑者は警察の調べに対して「交際関係をめぐりトラブルになった」と供述しており、犯行前日には八木原容疑者がコンビニでのアルバイト中に川村容疑者と知人客に向けて、長谷さんに「1年後に別れよう」と言われたことに怒りを露わにしていた。

八木原容疑者と被害者の交際トラブルが発端であるが、八木原の私怨に加担した川村容疑者とは一体どんな人物なのか。

「成績優秀な学級委員長」「バトミントン部では…」

川村容疑者の高校時代の同級生はこのように語る。

「葉音は学校じゃ陰キャでしたね。同学年の友達は3〜4人くらいしかいなかった。陰キャの中でも頑張って陽キャの仲間に入ろうとするタイプ。一方で、離れ目だから入学したその日につけられたあだ名は“カエル”。不良に見られたくて机に足を乗せたりとか、態度を悪くしても周りからは『カエル、イキってんじゃん』って感じでした」

不良に憧れていた高校時代だが、真面目な一面もあった。

「学校をサボることはなかったし、遅刻もなかったし、学級委員長を務めていたことも。成績もすごく良くて高校3年には学年3位を取っていました」（同前）

同じく真面目な性格について言及するのは部活のバトミントン部を通して仲良くなった人物。

「勉強も部活も熱心にやっていたみたいです。大会で負けた際には本気で悔しがって、『もっと練習しなきゃ』と言っていましたから。成績についてはインスタのストーリーでほとんどオール5の成績表をあげたりしていたので知っていました。部活も確か部長を任されていたと思います」

逮捕された17歳少年と交際していた

恋愛関係はというと、

「彼氏が途切れたことほぼなかったんじゃないかな。単純な男に甘い言葉をかけたりしていましたから。惚れっぽいし、いつの間にか別れているみたいな」（同前）

そんな川村容疑者が珍しく長く付き合っているのが17歳の少年Aだ。インスタグラムのプロフィールには「彼女いるんで女フォロー禁止 女フォローしてくんな」と書かれている。

川村容疑者は長谷さんを死に至らしめた後、「私は見ていただけ」と友人の母親に語っていたとされる。

「葉音の親は厳しい人でしたからね。大学に行ってそのタガが外れたんだと思います。『小学校の先生になりたい』と語っていたのに大学にも行かず、不良とつるんでいるのは高校デビューが思い描いたものとは違った反動でもあるかもしれませんね」

堕落してしまった学級委員長は今回の事件の主導的立場にあったのか。事件の詳細な経緯はまだ明らかにされていない。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）