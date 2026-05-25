開催：2026.5.25

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 8 - 5 [Wソックス]

MLBの試合が25日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとWソックスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はロビー・レイ、対するWソックスの先発投手はノア・シュルツで試合は開始した。

1回表、1番 チェース・マイドロス 8球目を打って左中間スタンドへのホームランでWソックス得点 SF 0-1 CWS

1回裏、3番 ケイシー・シュミット 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 1-1 CWS、4番 ラファエル・ディバース 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 2-1 CWS

3回裏、3番 ケイシー・シュミット 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでジャイアンツ得点 SF 4-1 CWS

4回表、9番 ルイスアンヘル・アクーニャ 2球目を打ってライトへの犠牲フライでWソックス得点 SF 4-2 CWS

5回表、5番 コルソン・モンゴメリー 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 SF 4-3 CWS、6番 エドガー・ケーロ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 SF 4-4 CWS

5回裏、4番 ラファエル・ディバース 初球を打って左中間スタンドへの満塁ホームランでジャイアンツ得点 SF 8-4 CWS

7回表、3番 ミゲル・バルガス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでWソックス得点 SF 8-5 CWS

試合は8対5でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのキートン・ウィンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はWソックスのノア・シュルツで、ここまで2勝4敗0S。ジャイアンツのキリアンにセーブがつき、1勝2敗3Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.235となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-25 08:06:18 更新