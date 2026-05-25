NHK・Eテレ人気子供向け番組「いないいないばあっ！」の5代目おねえさんを務めた「ゆうなちゃん」こと杉山優奈さん（23）が自身のインスタグラムを更新。「4億円」のスーパーカーに乗る姿が話題となっています。



【写真】4億円スーパーカーから笑顔でピースポーズ

「昨日は会いに来てくれてありがとうございました！」と17日、埼玉スタジアム2002近くの特設会場『大門上池調節池広場』で開催された「TOKYO SUPER CAR DAY 2026さいたま 」というイベントに参加したファンへ感謝の気持ちをつづる杉山さん。



「いやぁぁ暑かったね」「バットマン達にも写真撮ってもらった！」とイベントを振り返る中、「1枚目と2枚目に私が乗らせて貰ってる車はなんと4億円の車なんだって！！！」「傷つけちゃわないか怖くてドキドキしながら乗らせて貰ったよ」と高級スーパーカーの座席に座ったことを明かし、オフショットを公開しました。広々としたスペースに腰掛け、笑顔でハンドルを握る杉山さんの姿が見られます。



また「今週日曜日も幕張メッセで会えます」と24日に幕張メッセで開催予定のミニカーイベントに参加することも告知し、「みんなに会えるのを楽しみにしてるね」と呼びかけました。



この投稿にSNS上では「お疲れ様です！」「行きたかった、、」「免許って持ってるんすか？」「とってもかわいいかったです！」「時の流れ早すぎる」「人生いろいろ乗り越えてきた感が出てて逆にかっこいい」などの声が寄せられました。



杉山優奈さんは2011年から2015年まで「いないいないばあっ！」のおねえさんを務めました。その後、2022年に芸能界を引退し、2025年に復帰。現在も芸能活動を続けながら、シングルマザーとして4歳の娘と暮らしています。