嵐、異例のテレビCMが「17:59:30〜」に流れた意味 「そうか」「ちょうど1週間」
5人組グループ・嵐のテレビCMが24日の午後5時59分30秒から30秒間、民放各局で一斉に流れた。5月31日の午後6時まで「ちょうど1週間」のタイミングでのサプライズとなった。
【動画】嵐、各局同時に異例テレビCM…「みんなへありがとう」流れた動画
CMでは「ありがとう」のメッセージとともに、嵐の姿や過去のコンサートの様子が映り、『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』東京ドーム公演（5月31日）の生配信を告知した。
関東・関西の民放地上波ではCM放送が確認でき、どのチャンネルにあわせても嵐がいる時間となった。5月31日の東京ドーム公演は、午後6時に開演予定とあって、まさにファンへのメッセージとなった。
SNSでは「ちょうど1週間、、、、、」「そうか、ちょうど1週間前にあたるのか今日は そして開演が18:00だからこの時間のCMだったのか」「ちょうど1週間後の嵐コールをしている時間であろう17時59分30秒から、嵐のコンサート軌跡CMを流してくれる嵐」「ちょうど1週間後の今、Weare ARASHIの最終公演ですね 生配信、見届けます」など、大反響となった。
前日の23日、嵐の公式Xでは、ソファーに座った5人がテレビを眺める写真を添えて「2026/5/24 17:59:30〜」と告知。ファンからは「何かあるのかな？」「ドキドキ！」「待機ですね！」などと期待が高まっていた。
【動画】嵐、各局同時に異例テレビCM…「みんなへありがとう」流れた動画
CMでは「ありがとう」のメッセージとともに、嵐の姿や過去のコンサートの様子が映り、『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』東京ドーム公演（5月31日）の生配信を告知した。
SNSでは「ちょうど1週間、、、、、」「そうか、ちょうど1週間前にあたるのか今日は そして開演が18:00だからこの時間のCMだったのか」「ちょうど1週間後の嵐コールをしている時間であろう17時59分30秒から、嵐のコンサート軌跡CMを流してくれる嵐」「ちょうど1週間後の今、Weare ARASHIの最終公演ですね 生配信、見届けます」など、大反響となった。
前日の23日、嵐の公式Xでは、ソファーに座った5人がテレビを眺める写真を添えて「2026/5/24 17:59:30〜」と告知。ファンからは「何かあるのかな？」「ドキドキ！」「待機ですね！」などと期待が高まっていた。