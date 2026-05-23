吉本興業所属のお笑いコンビ、ニューヨーク嶋佐和也（40）が21日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。株の総保有額を明かすシーンがあった。

今回の企画は「トークヒットマン」。相手を指名した上で質問パネルを銃で打ち、ヒットしたら相手が回答。外すと自分が回答する仕組み。

嶋佐は「株の総保有額は?」狙った質問目がけて銃を放ったが外れ、自ら回答。「クソが言ってるやるよ！ 2500万（円）だ！」と絶叫。さらに「俺は現金持ってねーんだよ！」と主張した。現況については「2500万がみるみる下がってる！」と打ち明けた。

Xでは嶋佐の株保有額に対し「絶対嶋佐、2500万資産のわけないやん。1億2500万の間違いやろ。そんなわけない」「嘘やろ、芸能人でそんな少ないわけない」「嶋佐株2500万もあるのエグ やっぱ芸能人って桁違いのお金持ってるよな〜」などと書き込まれていた。

今回の出演は見取り図の盛山晋太郎とリリー、さらば青春の光の森田哲矢とヒガシブクロ、ニューヨークの屋敷裕政と嶋佐和也、コロコロチキチキペッパーズのナダル、オズワルド伊藤俊介。