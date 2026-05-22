「聖闘士星矢の無駄遣い」マクドナルド、『聖闘士星矢』コラボご当地バーガー登場も賛否「消されてて草」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は5月22日、投稿を更新。人気作品『聖闘士星矢』とコラボレーションした商品を発表しました。
【画像】ご当地バーガーが『聖闘士星矢』とコラボ
コメントや引用リポストでは「ゴールドの衣を纏う聖闘士マック」「美味しそうな包装紙」「これは食わねばならぬ」「昨日食べました！とても美味しかったのでまた食べよ」との声が寄せられています。
一方で「ご当地バーガーをやりたいのか、聖闘士バーガーをやりたいのかがわからんのよ。ご当地と聖闘士は全く関係ないじゃん。聖闘士星矢の無駄遣いすんなよ」「ちなみに中身はどれもそそらない」「氷河いないの…？個人的に一輝より氷河使ってほしかったお気持ち」「氷河だけ消されてて草」「包み紙だけ？」「コラボって結局包み紙だけかよ。せめてカードとか付けてよ」など、疑問を抱く声も見られました。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】ご当地バーガーが『聖闘士星矢』とコラボ
「バーガーが聖衣をまとった…！」同アカウントは「バーガーが聖衣をまとった…！」とつづり、1枚の画像を投稿。3種の期間限定ご当地マック「北海道じゃがチーズてりやき」「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」「博多明太バターてりやき」が同作品とコラボレーションしたパッケージで登場したという内容です。
一方で「ご当地バーガーをやりたいのか、聖闘士バーガーをやりたいのかがわからんのよ。ご当地と聖闘士は全く関係ないじゃん。聖闘士星矢の無駄遣いすんなよ」「ちなみに中身はどれもそそらない」「氷河いないの…？個人的に一輝より氷河使ってほしかったお気持ち」「氷河だけ消されてて草」「包み紙だけ？」「コラボって結局包み紙だけかよ。せめてカードとか付けてよ」など、疑問を抱く声も見られました。
「聖闘士星矢×せいやさん×マック」20日には「聖闘士星矢×せいやさん×マック」と、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんがコスプレをしたPR画像を投稿していた同アカウント。こちらにも「本物の星矢でCMしてほしかったです」「3種類ともいただきたい」など、さまざまな声が寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)