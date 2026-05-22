SNSで発表

フィギュアスケート男子シングルの元世界王者・宇野昌磨さんが22日、本田真凜さんとのアイスダンスチームを結成し、競技挑戦することをSNSで明かした。

宇野さんと本田さんは共同のインスタグラム投稿で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告した。

「2024年10月。この決断をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました。日々、新たな挑戦とともに、強い覚悟を持って歩みを進めています」と五輪出場を目指す決意を述べた。

続けて「難しさも、喜びも、これまでの競技生活を通して様々な感情を経験してきました。二人だからこそ、分かち合える想いを胸に、自分たちが納得できる日々を積み重ねていきます」とし、「応援してくださる皆様と、この挑戦の中で出会うたくさんの景色を共有出来たら嬉しいです。これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします。Game on.」と結んだ。

宇野さんは平昌五輪、北京五輪で2大会連続でメダルを獲得。世界選手権も連覇するなど長らく日本男子を牽引し、2024年5月に現役引退を発表した。本田さんは2016年世界ジュニア選手権で優勝。安藤美姫、浅田真央らに続く当時7人目の快挙だった。天真爛漫なキャラクターでも人気となり、インスタグラムのフォロワーは100万人を超える一方、2017年のシニア転向後は伸び悩み、2024年1月に現役引退を発表した。

宇野さんと本田さんは交際を公表している。宇野さんプロデュースのアイスショー「Ice Brave（アイスブレイブ）」で、2人はアイスダンスの演技を披露していた。



（THE ANSWER編集部）