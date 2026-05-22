車弄りは自分だけの趣味とは限らない。家族や恋人を持ちながら「理想の愛車」を追求する人々の姿からは、悲喜こもごものドラマが浮かび上がってきた。

【画像】「家族はもう、誰も乗ってくれません」「大人はみんな見て見ぬふり」…60歳男性が週一ペースで魔改造する“エクストレイル”の内外装をまとめて見る

今回は、「STYLE BOX MEETING 2026 関東ラウンド」の参加者から、「バットマン蔵」さん（60）をご紹介。



家族は誰もこの車に乗ろうとしないが、近所の子らには大人気の車だ

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子どもが自立し、クルマ熱が再燃

今年で60歳になりますけど、ぼくらの若い頃はみんな、高校を出たら「どの車に乗るか」しか考えていなかったですよ。就職したら給料は全部車につぎ込む、そんな時代でしたから。

ぼくも最初はリッター3キロしか走らないシボレーのカマロに乗って、そのあとハイラックスに乗り替えて。当時からバットマンが大好きだったので、車体に大きなステッカーを貼ったりもしていましたね。

ただ結婚して子どもができてからは、やっぱり車にばかりお金をかけていられないですから。しばらくはノーマルのまま、ファミリーカーに大人しく乗っていたんです。

でも、子どもが大きくなると、今度はすっかりやることがなくなってしまって。とくに休日はいつも息子の野球についていっていたんですが、高校を出てからはその機会もなくなり、これからどうしようかなと。それでまた、昔のように車を弄りはじめたんですよ。

このエクストレイルは、もともとバットマン関係の装飾だけで、黄色と黒でまとめていたんですけどね。そのうち「週に一度、何かのパーツを追加する」というのが習慣になり、キャプテン・アメリカにアイアンマン、孫悟空まで乗っちゃって……。

もう、自分でもワケのわかんない車になっちゃいました。家族はもう、誰も乗ってくれませんよ（笑）。家のガレージで弄っていても、まったくの無関心。子どもが小さい頃にやっていれば、また違ったんでしょうけどね。

街中でも、大人はみんな見て見ぬフリ。子どもたちは喜んで寄ってきてくれて、そこから親御さんとも会話が始まる感じですね。

あぁでも、お巡りさんからはしょっちゅう声をかけられますよ。今まで20人くらいと話したかな。職質とかではなく、皆「これ何？」「すごいねこのミサイル」みたいに、面白がって話しかけてくれる感じですね。

最近は、この車で高校の求人回りにも行くんですよ。自分で製造業の会社をやっているのですが、たまたま進路担当の先生が車好きで、写真を見せたら「今度これで来てくださいよ！」って。

学校の駐車場に停めておくと、生徒たちがわーっと集まって写メ撮ったりしてね。それで興味を持ってくれて、うちの会社に来てくれる子が増えてくれたら嬉しいですけどね。

〈「30代でおじいちゃんになっちゃった」ハイエースのカスタムに1000万円近くを投じる“43歳の祖父”が家族3世代で改造車イベントを楽しむようになった“驚きの背景”〉へ続く

（鹿間 羊市）