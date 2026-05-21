＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館

【映像】花道奥でカメラが捉えた“妖精”の姿

熱戦が展開されている五月場所の十二日目、序ノ口の土俵において、一瞬でそれとわかる特徴的な姿が画面に映り込み、ファンが「花道の奥に妖精が」「めっちゃ目立つ」など反応する一幕があった。

ファンの間で大きな反響を呼んだ一番は、序ノ口十七枚目・琴平沼（佐渡ヶ嶽）と序ノ口七枚目・美浪（秀ノ山）による取組でのこと。結果は琴平沼が美浪を寄り倒しで下し、星を五分に戻す3勝目（3敗）を挙げた。敗れた美浪は4敗目（2勝）を喫した。

この一番の仕切り動作の最中、自身の取組に向けて東の花道奥で静かに佇み、ファンの視線を集めていたのが、38歳の大ベテランで“土俵の妖精”の愛称で親しまれている序ノ口八枚目・森麗（大嶽）だ。

森麗は今場所十日目、序ノ口三枚目・兎富士（伊勢ヶ濱）に敗れて4敗目を喫し、すでに今場所の負け越しが決定。自身が持つ「40場所連続の負け越し」という昭和以降の序ノ口以上の史上ワースト記録を更新している。さらにこの十二日目の取組でも、序ノ口筆頭・東山（玉ノ井）に押し出されて元気なく5敗目（1勝）を喫したが、その人気の高さは健在。画面に映り込んだ姿に対して「妖精発見」「森麗さん」「森さん発見」「頑張って」といった温かい声援も多数寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）