アイドルグループ「Jams Collection」メンバーで、SNS総フォロワー数100万人超のインフルエンサーでもある“るーるる”こと小此木流花が、25日深夜放送開始のTOKYO MX新番組「令和の推し研究バラエティ＃推しカツ」（月曜深夜1時35分）のレギュラーMCに抜てきされたことが21日、分かった。

自身初の地上波レギュラーMC抜てきに「おはよう民族 #推しカツ！のレギュラーアシスタントMCに出勤決定したるーるるです！」と自己紹介。「アシスタントMCって、カッコいいー！ うれしい民族 上手にアシストできるかなあ」と不安も示しつつ、「初回収録ではよっぴーさん（吉田尚記）の上手なおしゃべりにとっても感化されたので、すてきなところをたくさん吸収して立派なアシスタントMCになるのだ」と意気込んだ。

「私もとってもオタク気質で、推しカツしてきた民なので、いろんな推しカツを発見するのがとっても楽しみ。頑張り民族よろしく寝〜」とコメントした。

同番組は声優、アニメ、アイドルを中心とした最新の“推し活”カルチャーを分析・研究するトークバラエティー番組。今注目の声優・アイドルや推し活の専門家をゲストに迎え、出演作や活動の裏側、推しとのエピソード、こだわりの推し活スタイルまで徹底深掘りする。