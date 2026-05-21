「子育てで出歩くのも一苦労という日常」だからせめて…29歳女性が“心の糧”として削りたくない支出
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いはず。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
【鹿児島県在住29歳女性世帯、1カ月の出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：1000万円
・貯蓄：600万円
・家賃（住宅ローン）：7万円
・間取り：2LDK
・食費：3万円
・交際費：1万円
・電気代：5000円
・ガス代：2500円
・水道代：7000円
・車の維持費：5000円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「生乳は買わなくなり、購入する頻度を減らしたのは卵と果物です。頻繁に買っているとトータルでとても高く感じるので。また、果物以外にも単価が高く食卓に欠かせないわけではないものは、買い控えをしています」
買わなくなった生乳は、「加工乳」で代用しているそう。「生乳より加工乳の方が安いから。卵や果物は買い控え、食べずに我慢しています」と、家庭のやりくりの苦しさが垣間見えました。
「アプリへの課金をやめました。noteやInstagramのサブスクリプションも解約しました。月々の出費は1000円前後と安価ですが、年間でトータルすると高額になってきます。節約して、浮いた分のお金を別のものの購入に充てたいです」
「アボカドがとても安く思わず手に取りましたが、まだ熟れていなくてとても固く……。『今食べたかったのに！』と、横の棚を見ると食べ頃のものがあったのですが、やはり高くて、買えませんでした」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「趣味への出費」だけは削りたくないといいます。
「子育てで出歩くのも一苦労という日常なので、自分が大事にしている趣味への投資は、心の糧として削りたくないです」
女性のようにメリハリをつけて支出を管理することが、物価高時代を生き抜くために必要なことなのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
生乳を買わなくなった今回紹介するのは、鹿児島県に住む29歳女性の生活実態です。
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：1000万円
・貯蓄：600万円
・家賃（住宅ローン）：7万円
・間取り：2LDK
・食費：3万円
・交際費：1万円
・電気代：5000円
・ガス代：2500円
・水道代：7000円
・車の維持費：5000円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「生乳は買わなくなり、購入する頻度を減らしたのは卵と果物です。頻繁に買っているとトータルでとても高く感じるので。また、果物以外にも単価が高く食卓に欠かせないわけではないものは、買い控えをしています」
買わなくなった生乳は、「加工乳」で代用しているそう。「生乳より加工乳の方が安いから。卵や果物は買い控え、食べずに我慢しています」と、家庭のやりくりの苦しさが垣間見えました。
アプリへの課金をやめ、サブスクも解約女性は生乳や果物などのほかにも、物価高の影響で、頻度を減らしたり質を下げたりしたものがあるそう。
「アプリへの課金をやめました。noteやInstagramのサブスクリプションも解約しました。月々の出費は1000円前後と安価ですが、年間でトータルすると高額になってきます。節約して、浮いた分のお金を別のものの購入に充てたいです」
心の糧として削りたくないまた最近は、本当は食べたいのに、値段を見て泣く泣く棚に戻した切ない経験もあったそうで……。
「アボカドがとても安く思わず手に取りましたが、まだ熟れていなくてとても固く……。『今食べたかったのに！』と、横の棚を見ると食べ頃のものがあったのですが、やはり高くて、買えませんでした」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「趣味への出費」だけは削りたくないといいます。
「子育てで出歩くのも一苦労という日常なので、自分が大事にしている趣味への投資は、心の糧として削りたくないです」
女性のようにメリハリをつけて支出を管理することが、物価高時代を生き抜くために必要なことなのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)