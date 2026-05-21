サーティワン“よくばりフェス”を今年も開催 木〜日曜日限定でポップスクープを最大10コまで楽しめる
B-Rサーティワンアイスクリームは、28日から6月21日までの毎週木・金・土・日曜日において、「毎週木金土日はよくばりフェス！」を実施する。
【画像】クーポンがもらえる「よくばりチャレンジ」ほかワクワクするキャンペーン
昨年もSNSや口コミなどで大きな反響があったキャンペーンを今年も開催。好きなポップスクープのアイスクリームを3コ選べる「トリプルポップ」に1コ100円でポップスクープを最大7コまで追加でき、お気に入りのフレーバーや気になるフレーバーを気軽にたくさん楽しめる期間限定のキャンペーンとなっている。
今年はさらに、31公式アプリ『31Club』会員限定で購入個数分のポップ数に応じたクーポンのプレゼントや、ポップ10の購入で310人に1人が無料になる「よくばりビッグチャンス」、さらに5月28日から6月21日の期間中にポップ7〜10を2コ以上購入で、6月26日から30日に実施されるグランドフィナーレ期間中、ポップ10が1回1コ限り購入できるスペシャルチケットをプレゼント。食べれば食べるほど盛り上がるキャンペーンが目白押しとなっている。
同キャンペーンは、ポップスクープ（スモールサイズよりやや小さいサイズ）を3コ選べる「トリプルポップ」を購入した人に限り、1コ追加につきプラス100円で、7コまでポップスクープサイズの好きなアイスクリームを注文可能。毎週木金土日の各日正午から販売される。
「ポップ7〜10」は1店舗1日100コ限定、1人につき1日1つまでの提供となる。「ポップ5」まで、プラス40円でワッフルコーンでも提供可能。持ち帰りはカップのみ。
5月21日からモバイルオーダーでの予約を開始する。
【画像】クーポンがもらえる「よくばりチャレンジ」ほかワクワクするキャンペーン
昨年もSNSや口コミなどで大きな反響があったキャンペーンを今年も開催。好きなポップスクープのアイスクリームを3コ選べる「トリプルポップ」に1コ100円でポップスクープを最大7コまで追加でき、お気に入りのフレーバーや気になるフレーバーを気軽にたくさん楽しめる期間限定のキャンペーンとなっている。
同キャンペーンは、ポップスクープ（スモールサイズよりやや小さいサイズ）を3コ選べる「トリプルポップ」を購入した人に限り、1コ追加につきプラス100円で、7コまでポップスクープサイズの好きなアイスクリームを注文可能。毎週木金土日の各日正午から販売される。
「ポップ7〜10」は1店舗1日100コ限定、1人につき1日1つまでの提供となる。「ポップ5」まで、プラス40円でワッフルコーンでも提供可能。持ち帰りはカップのみ。
5月21日からモバイルオーダーでの予約を開始する。