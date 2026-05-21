小泉進次郎、車内で食べた昼食に注目「女子高生のSNSかいなｗ」「食べるんだ…」
小泉進次郎防衛大臣が20日、自身のXを更新。移動中の車内で「ファミチキ」を食べたオフショットを投稿した。
【写真】女子高生かよ（笑）ファミチキ食べる小泉進次郎
定期的に食事の写真を投稿しているが、今回は「グラス大使とランチは移動の車中でファミチキでした。2時間以上の移動時間を幅広い課題について情報交換する場として有意義に使うことができました」と報告。投稿した写真では、ファミチキを食べる様子を見ることができる。
これにネット上では「進次郎もファミチキ食べるんだ…」「2時間もファミチキをもたせたのはすごいけどさ」「大使のファミチキの感想が是非ききたいところ」「ファミチキ美味しいよね 今度はからあげクンも勧めて欲しい」「政治家のおにぎり報告はよく見るけどファミチキは初めて見た」「米国大使と日本の大臣が社内でファミチキ食ってるｗｗｗ女子高生のSNSかいなｗ」などの声が出ている。
小泉の食事SNSは過去に、白いワイシャツ姿で「よこすか海軍カレーラーメン」を食べた際、「白ワイシャツにカレーラーメンとは なんたる度胸。進次郎大臣の覚悟を見た。」「食ってるのはコンビニおにぎりとカップ麺 割り箸は割るの失敗してる でも「お盆」がある この一点に隠しきれない貴族感が漂う でも全然嫌な感じではない」などと話題になった。
【写真】女子高生かよ（笑）ファミチキ食べる小泉進次郎
定期的に食事の写真を投稿しているが、今回は「グラス大使とランチは移動の車中でファミチキでした。2時間以上の移動時間を幅広い課題について情報交換する場として有意義に使うことができました」と報告。投稿した写真では、ファミチキを食べる様子を見ることができる。
これにネット上では「進次郎もファミチキ食べるんだ…」「2時間もファミチキをもたせたのはすごいけどさ」「大使のファミチキの感想が是非ききたいところ」「ファミチキ美味しいよね 今度はからあげクンも勧めて欲しい」「政治家のおにぎり報告はよく見るけどファミチキは初めて見た」「米国大使と日本の大臣が社内でファミチキ食ってるｗｗｗ女子高生のSNSかいなｗ」などの声が出ている。
小泉の食事SNSは過去に、白いワイシャツ姿で「よこすか海軍カレーラーメン」を食べた際、「白ワイシャツにカレーラーメンとは なんたる度胸。進次郎大臣の覚悟を見た。」「食ってるのはコンビニおにぎりとカップ麺 割り箸は割るの失敗してる でも「お盆」がある この一点に隠しきれない貴族感が漂う でも全然嫌な感じではない」などと話題になった。