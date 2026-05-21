パドレス戦に「1番・投手」で先発出場し8号ソロ

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手」で先発出場し、初回の第1打席で初球を捉えて先頭打者アーチを放った。約1か月ぶりとなる投打同時出場でいきなり快音を響かせた姿に対し、SNS上では驚きと歓喜の声が殺到している。

試合開始直後に大仕事をやってのけた。初回の第1打席、甘く入った初球を完璧に捉えると、打球は右中間スタンドへ飛び込んだ。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）、角度39度を記録する豪快な一発となった。12日（同13日）のジャイアンツ戦以来となる6試合ぶりの8号ソロで、マウンドに上がる前に自らを援護している。

このアーチで、メジャー通算300本塁打まであと12本、日米通算350本塁打まであと14本に迫った。大谷にとって5月は得意な時期であり、昨年は月間最優秀選手に輝いている。今年は前半こそ不振が続いたが、前日までの直近6試合は23打数12安打で打率.521、1本塁打、9打点と復調の兆しを見せていた。

開始1秒。投打同時出場でいきなり飛び出した先制アーチに、SNS上のファンも大興奮の様子だ。「ふぁ!?」「きたあああああああああ」「この人、今日の先発です」「あなたは神ですか」「1番投手初球先頭打者本塁打、って夢あるよなあ」「いきなりwwwwwww」「やっぱ神だわこの人」「初球から自援護」「完全復活」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）