NOBROCK TVで話題・伊勢川乃亜、『FLASH』で初水着グラビアを解禁！スレンダー美ボディ披露♡

恋愛リアリティーショーで話題！ 永尾まりやの表紙＆巻頭10P、伊勢川乃亜、FULIT BOX・立花ことり、UNJOUR TOKYOの美女掲載の『FLASH』は5月19日(火)発売

「佐久間宣行のNOBROCK TV」で話題！ 伊勢川乃亜が『FLASH』で初グラビア披露

「佐久間宣行のNOBROCK TV」への出演で注目を集める女優・伊勢川乃亜が、雑誌『FLASH』に登場。

自身初となる水着グラビアを披露した。

彼女の魅力である愛らしい笑顔と、引き締まった抜群のスレンダーボディはファン必見だ。

【プロフィール】

伊勢川乃亜（いせかわ・のあ）

27歳 1998年10月12日 生まれ 愛知県出身

小学6年生で名古屋 の劇団ひまわりに入所。ミュージカルコースに進み、本格的に女優を志す。大学進学と同時に活動の場を東京に移し、多くの舞台に立つ。YouTubeチャンネル 「佐久間宣行のNOBROCK TV」出演を機に注目を集める。現在はラジオ番組『FRIDAYBREAK』（NACK5）でパーソナリティを務め、自身のYouTubeチャンネル「伊勢川乃亜♡おはのんチャンネ ル」も話題に。また、舞台『紅哭 -KURENAI-』（5月27日から東京・シアターサンモールのほか、大阪、愛知で公演）に出演する。

そのほか最新情報は、公式 X（@10noa12）、公式Instagram（@ noa_isekawa）にて

【クレジット】

伊勢川乃亜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

【デジタル告知】

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