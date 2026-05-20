日本将棋連盟は２０日、６月５日の棋士総会で棋士編入にあたり棋士編入制度の改正案を審議事項とすることを発表した。

現行の規定ではアマチュア棋士と女流棋士がプロ入り（四段昇格）するには所定の成績【※】を収めた上で、棋士編入試験５局で３勝を挙げることが必要とされている。今回の改正案では「棋士編入試験の受験資格を通算３回得た者に、フリークラスでの四段昇段の権利を付与すること」を提案。連盟は「棋士編入試験の受験資格を３回得ること自体が極めて難しく、そこに至るまでの実績は棋士と同等の資質、力量を有すると評価しうるのではないか」とコメントした。

決議がなされると、これまで棋士編入試験に２度挑戦し、不合格となった福間香奈女流五冠が、次に棋士編入試験の資格を獲得すると、棋士の権利を獲得することになる。

【※】

・公式戦の最も良いところから見て１０勝以上、なおかつ勝率６割５分以上

・竜王戦 竜王ランキング戦優勝

・王位戦 挑戦者決定リーグ入り

・王座戦 挑戦者決定トーナメントベスト８

・棋王戦 挑戦者決定トーナメントベスト８

・棋聖戦 決勝トーナメントベスト８

・朝日杯 本戦トーナメントベスト４

・ＮＨＫ杯 本戦トーナメントベスト４

・新人王戦 優勝

また「奨励会三段リーグで次点２回を得た者に、Ｃ級２組での四段昇段の権利を付与すること」も提示。いずれも、６月５日に話し合いが行われる。適用時期、経過措置など具体的な運用については、承認された後に説明されるという。