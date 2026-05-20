銀行口座に身に覚えのない「1万円」の入金がありました。少額ですし、引き出して使っても問題ないですか？

身に覚えのない入金は「誤振込」の可能性がある

まず確認したいのは、身に覚えのない入金があった場合、振込人による入力ミスなどの「誤振込」の可能性があるという点です。

例えば、口座番号の入力ミスや名義確認不足、ネット振込時の操作ミスなどによって、別人の口座へ誤って送金されるケースがあります。この場合、口座に入金されたからといって、自動的に「自由に使ってよいお金」になるわけではありません。実際には、振込人や金融機関から返還を求められる可能性があります。



「間違いだと知りながら使う」と問題になる可能性もある

今回のケースで特に注意したいのは、「誤って振り込まれた可能性を認識していたか」という点です。

例えば、「心当たりがない」「誰からか分からない」と感じていたにもかかわらず、そのまま引き出して使用した場合、後から返還を求められるだけでなく、法的トラブルにつながる可能性があります。

過去には、誤振込金を引き出した行為について、電子計算機使用詐欺罪などが問題になったケースもあります。もちろん、個別事情によって判断は異なりますが、「自分の口座に入っていたのだから自由に使える」と単純には考えないほうがよいでしょう。



少額でも「そのまま放置」は注意が必要

一方で、「1万円程度なら、そのうち誰かが気づくだろう」と考えて放置する人もいるかもしれません。もっとも、誤振込が判明した場合、振込人側から組戻し手続きなどが行われ、金融機関から連絡が来るケースがあります。

ただし、金融機関が本人の同意なく自由にお金を戻せるわけではなく、返還には口座名義人の協力が必要になるケースもあります。そのため、「何もしないで様子を見る」というより、まず金融機関へ確認することが重要になります。

一般的には、入金名義を確認したうえで、銀行へ問い合わせ、安易に引き出さないことが基本的な対応になります。金融機関側で誤振込が確認されれば、組戻しなどの案内が行われる場合があります。

特に、入金理由が不明なまま使用してしまうと、後からトラブルになる可能性があるため、まずは事実確認を優先することが重要でしょう。



まとめ

銀行口座に身に覚えのない1万円が振り込まれていた場合でも、「自分の口座に入ったから自由に使える」とは限りません。誤振込の可能性がある中で、事情を知りながら引き出して使用した場合には、返還請求や法的トラブルにつながる可能性があります。

また、少額であっても、放置や使い込みではなく、一度自分から金融機関へ確認する対応が重要になります。そのため、身に覚えのない入金があった場合には、安易に使用せず、振込内容を確認したうえで慎重に対応することが大切といえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー