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金融系YouTuberのラプトル博士が、「【超朗報】オルカンが5/29銘柄入替で大幅アップデート！新NISAで今すぐ買い増しすべき！？除外銘柄のマル秘テクニックも徹底解説！」と題した動画を公開した。人気投資信託「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」通称オルカンの5月に行われる大規模な銘柄入れ替えの概要と、今後の投資戦略について解説している。



今回のアップデートは、オルカンが連動する株価指数「MSCI ACWI」の半期見直しに伴うもの。49銘柄が新たに追加され、101銘柄が除外される大規模な改定となる。追加銘柄には、日本の古河電気工業、三井金属鉱業、レゾナック・ホールディングスの3社が含まれており、これらはすべてAI・半導体・データセンター関連企業である。



ラプトル博士は、今回の入れ替えの一貫したテーマを「AI・半導体・データセンター関連へのシフト」と分析。「AI関連企業の時価総額がどんどん伸びていく一方で、関係ない業種が相対的に基準を満たせなくなり除外される」と、勝ち組企業への資金集中の現状を指摘した。



一方で、日本航空やエムスリーなど14の日本企業を含む除外銘柄にも着目。指数連動ファンドからの一斉売却によって一時的に株価が下落しやすくなるため、「業績がしっかりしている企業であれば、安く買えるチャンスにもなる」と、個別株投資の視点も提示した。



オルカンを今すぐ買い増すべきかという問いに対し、ラプトル博士は余剰資金に余裕がある場合は肯定しつつも、AI関連株のボラティリティの高さに言及。「時間分散を意識してコツコツ積み増す」戦略を推奨した。市場のトレンドを反映して進化を続けるオルカンだが、自身の投資目的やリスク許容度を定期的に確認することが、長期的な資産形成において重要だと言えそうだ。