「サトテルのホームランとかいっぱい見たい」阪神・西勇輝投手、中日・金丸投手の先発で熱戦【倉敷マスカットスタジアム】
倉敷マスカットスタジアムで、先ほど午後6時から「阪神―中日」戦が行われています。球場は、試合前からファンの熱気であふれていました。
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岡山で開催される唯一の1軍公式戦
（湯浅亜紗美記者）
「毎年恒例の倉敷マスカットスタジアムでの阪神戦。会場は、多くのファンでにぎわっています」
（阪神ファン）
「頑張れ～！」
今シーズン、岡山で開催される唯一の1軍公式戦です。
そして、岡山市出身の岡城快生選手もスタメン入り。1軍として故郷に戻った戦力に期待が高まります。
中日は「侍ジャパン」にも選ばれた金丸投手が先発
一方、最下位脱出のため巻き返したい、中日。4番の細川選手や、クローザーの松山投手が姿を見せました。
日本代表「侍ジャパン」にも選ばれた金丸投手の先発で臨みます。
年に一度の倉敷での1軍公式戦。ファンにとっては待ちに待った一戦です。
（阪神ファン）
「森下の確信ホームラン」
「サトテル（佐藤輝明）のホームランとかヒットとかがいっぱい見たいです」「絶対勝つぞ～！しゃ～！」
（阪神ファン）
「きょうは西やけんなやってくれるんやない」「きょうは多分3対0や」「とらほー！」
（中日ファン）
「たぶん阪神ファンがほとんどだと思うんですけど、少ない中でも、元気な阪神ファンを黙らせるくらい、ドラゴンズに頑張ってほしい」
（阪神ファン）
「岡城選手は地元一宮高校出身ということで、応援しています。ヒットを打って盗塁してほしい」
（阪神ファン）
「♪オウオウオウオウ阪神タイガースフレフレフレフレ」
試合は、阪神・西勇輝投手、中日・金丸投手の先発で熱戦が繰り広げられています。