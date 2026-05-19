倉敷マスカットスタジアムで、先ほど午後6時から「阪神―中日」戦が行われています。球場は、試合前からファンの熱気であふれていました。

【写真を見る】「サトテルのホームランとかいっぱい見たい」阪神・西勇輝投手、中日・金丸投手の先発で熱戦【倉敷マスカットスタジアム】

岡山で開催される唯一の1軍公式戦

（湯浅亜紗美記者）

「毎年恒例の倉敷マスカットスタジアムでの阪神戦。会場は、多くのファンでにぎわっています」



（阪神ファン）

「頑張れ～！」



今シーズン、岡山で開催される唯一の1軍公式戦です。





中日は「侍ジャパン」にも選ばれた金丸投手が先発

現在2位の阪神では、昨年ドラフト1位の立石正広選手が1軍デビュー。佐藤輝明選手らと組む、強力打線に注目です。そして、岡山市出身の岡城快生選手もスタメン入り。1軍として故郷に戻った戦力に期待が高まります。

一方、最下位脱出のため巻き返したい、中日。4番の細川選手や、クローザーの松山投手が姿を見せました。



日本代表「侍ジャパン」にも選ばれた金丸投手の先発で臨みます。



年に一度の倉敷での1軍公式戦。ファンにとっては待ちに待った一戦です。



（阪神ファン）

「森下の確信ホームラン」

「サトテル（佐藤輝明）のホームランとかヒットとかがいっぱい見たいです」「絶対勝つぞ～！しゃ～！」



（阪神ファン）

「きょうは西やけんなやってくれるんやない」「きょうは多分3対0や」「とらほー！」

（中日ファン）

「たぶん阪神ファンがほとんどだと思うんですけど、少ない中でも、元気な阪神ファンを黙らせるくらい、ドラゴンズに頑張ってほしい」

（阪神ファン）

「岡城選手は地元一宮高校出身ということで、応援しています。ヒットを打って盗塁してほしい」



（阪神ファン）

「♪オウオウオウオウ阪神タイガースフレフレフレフレ」



試合は、阪神・西勇輝投手、中日・金丸投手の先発で熱戦が繰り広げられています。