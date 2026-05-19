大分市の田ノ浦ビーチで18日正午ごろ、清掃作業員が海水浴エリアにサメがいるのを見つけました。市はマリンスポーツを当面の間禁止し、海に近づかないよう注意を呼びかけています。

【写真を見る】田ノ浦ビーチに「シュモクザメ」“ハンマーヘッドシャーク”目撃 大分市が注意呼びかけ、マリンスポーツ当面禁止に

見つかったのは、体長およそ1メートルのシュモクザメ1匹です。

水族館「うみたまご」によりますと、生後2か月程度の若い個体とみられ、エサを追いかけて湾内に迷い込んだ可能性があるということです。田ノ浦ビーチの海水浴エリアでシュモクザメが目撃されたのは初めてです。

シュモクザメはエビやカニ、魚などを食べるサメで、成魚になると3メートル近くまで成長。「ハンマーヘッドシャーク」とも呼ばれ、ハンマー（金槌）のようなT字型の頭部が最大の特徴です。

日本沿岸の海水浴場付近に出現することもありますが、人を積極的に襲うことは稀だと言われています。

大分市は18日から当面の間、マリンスポーツを禁止しており、海辺に近づかないよう注意を呼びかけています。