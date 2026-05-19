【ミニストップ】「天空の抹茶」を使用したモンブラン･クレープ･シュークリームの3種が登場

ミニストップは、「天空の抹茶」を使用したこだわりの抹茶スイーツ3種を、5月19日から国内のミニストップ店舗(2026年4月末時点:1,719店)で発売する。「天空の抹茶」を使ったチルドスイーツの販売は、2024年、2025年に続き、今回で3回目だという。

【「天空の抹茶」使用のスイーツ3種 画像はこちら】

【天空の抹茶とは】

「天空の抹茶」は、静岡県の自然豊かな環境に恵まれた山間地域茶園で栽培された茶葉を使用している。抹茶に使用される茶葉は碾茶と呼ばれ、一定の期間、被覆栽培(茶の木を遮光資材で被覆し、日光を遮って育てる方法のこと)されることで、色･味･香りの良い茶葉に育つ。色味が鮮やかで、上品な苦みと甘みのある濃厚な味わいが特徴。

◆天空の抹茶モンブラン

本体価格:358円(税込:386.64円)

「天空の抹茶」使用のモンブラン。抹茶ケーキを土台に、ホイップクリーム、抹茶ソース、抹茶モンブランクリームを絞った。

◆しあわせクレープ天空の抹茶

本体価格:218円 (税込:235.44円)

「天空の抹茶」使用のクレープ。抹茶ホイップと北海道産のつぶあんにわらび餅を合わせ、もちっと食感のクレープ皮で包んだ。

◆天空の抹茶シュークリーム

本体価格:178円 (税込:192.24円)

「天空の抹茶」使用のシュークリーム。上品な苦味の抹茶クリームと、ほんのり甘いホイップクリームを合わせた二層仕立て。