イングランドプレミアリーグ、マンチェスター・シティーのジョゼップ・グアルディオラ監督（55）が今季限りで退任すると英デーリー・メール紙が18日（日本時間19日）に報じ、米スポーツ専門局ESPNなど複数のメディアが一斉に伝えた。

ESPNによると、グアルディオラ監督はマンチェスターCと27年まで契約を結んでいるが、今季終了後に退任できる条項が含まれている。デーリー・メール紙によると、クラブはスポンサー各社に対して正式発表が近いと連絡を始めているという。マンチェスターCがホームでアストンビラと今季最終戦を行う24日に退任が発表される見込みで、25日には市内でオープンバスによるパレードが予定されている。

バルセロナに14個、バイエルン・ミュンヘンに7個のタイトルをもたらしたグアルディラ監督は、17年シーズンからマンチェスターCを指揮。10季目となる今季までにプレミアリーグ制覇6度を含む計20個のタイトルを獲得した。今季はリーグ戦こそアーセナルが優勝をほぼ決定づけているが、マンチェスターCはFA杯とリーグ杯を制していた。

後任について、デーリー・メール紙は元チェルシー監督のエンツォ・マレスカ氏とBミュンヘンのバンサン・コンパニ監督の名前を挙げたが、ESPNは1月にチェルシー監督を退任したマレツカ氏が最有力候補と報じた。