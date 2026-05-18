お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が17日に放送されたテレビ東京「有吉ぃぃeeeee!そうだ!今からお前んチでゲームしない?」（後10・00）に出演。部活動に打ち込んでいた学生時代、中学・高校ともに全国の舞台に立っていたという驚きの経歴を明かした。

今回はお笑いコンビ「タカアンドトシ」のタカの50歳誕生日を祝した「バースデー記念!タカ＆脇田が芸能界最強ダブルスを目指し7番勝負!」企画が放送され、「マリオテニス」をプレーした。

タカの「最大のライバル」として挙げられたのが久保田とお笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之のペア。2人はテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」で共演しており、井口は「コンビネーションもいい」と自信を口にした。

さらに「まず久保田さんがテニスもやってた」と競技経験があることを伝え「インターハイ!テニスで」と成績も残していることを報告した。これを受け、久保田は「高校でインターハイ、中学で全国大会にいかせてもらってます」と告白した。

この事実に共演者から「えー!?」「凄い」「そんなに強いんだ」と驚きの声があがると、久保田は「誰も…こんな芸風なんで信じてもらえない」と自虐気味にボヤき、スタジオの笑いを誘った。