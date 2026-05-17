2位神戸、WEST制覇へ手痛いPK戦負け…長崎の守護神・後藤雅明が3本セーブの大活躍

破壊力抜群のカウンター✨



マテウスジェズスの突破から折り返しを

山口蛍がボレーで決めた！



山口は古巣へのリスペクトを込めた

ノーセレブレーション



🏆 明治安田J1百年構想リーグ

🆚 長崎×神戸

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