◇インターリーグ カージナルス4―2ロイヤルズ（2026年5月16日 セントルイス）

カージナルスに勝利の女神ならぬ勝利の“上裸軍団”が登場して話題になっている。

ことの発端は15日（日本時間16日）のロイヤルズとのカード初戦。カージナルスは延長11回までもつれる激闘を制してサヨナラ勝利。試合終盤から現地の中継でスポットライトが当たっていたのが右翼スタンドを埋める上半身裸の男性の集団。サヨナラ勝利の際には着ていたTシャツを全員で振り回す姿が写され、スタジアムの熱狂を呼び込んでいた。試合後には主力のウィンが自身のインスタグラムにファンの声援の後押しがあったことを投稿するなど選手にも存在が伝わった。

この上裸集団の正体はテキサスの野球クラブ「SFA Club Baseball」。クラブチームのNCBA（全米クラブベースボール協会）の全国大会を戦っており、観戦に訪れていた。

これを受けて動いたのはマーモル監督。この日のロイヤルズとのカード2戦目と3戦目の上裸軍団がいた外野自由席を自腹で購入。多くのファンの来場を呼びかけた。そして、プレーボール直後から外野席は埋まり始め、SFAクラブの野球部員たちも自チームの試合でサヨナラ勝利を収めた後にブッシュスタジアムに直行。試合途中からTシャツを振り回し始めた。そして、カージナルスの選手たちも呼応。ヒットを打った選手たちは塁上でTシャツを振る舞わすセレブレーションをベンチへ向けて始めた。

試合もカージナルスが4―2で快勝。なんと試合後にはマーモル監督が感謝を示す意味でSFAクラブのメンバーをクラブハウスに招待。選手たちとハイタッチ、記念撮影した後にカージナルスの選手たちもTシャツを脱いでセレブレーションをする様子が現地の中継で放送された。

主力を放出し再建中のカージナルスだが、若手の躍動で今季は激戦のナ・リーグ中地区で首位争いを演じている。突如現れたラッキーボーイたちの勢いも借りて、白星を重ねていく。