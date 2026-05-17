クリーム大福「MOCHI」を持つクンザン・ラムさん＝2026年1月、ブータン・ティンプー（共同）

ヒマラヤの小国ブータンに、留学先の日本でほれ込んだ大福の形をした菓子をアレンジし、売り出しに奮闘するブータン人女性がいる。もちもちした食感を知ってほしいと店名は「MOCHI」にした。今では天ぷらや鍋焼きうどんもメニューに加え「小さな日本」のお店になりつつある。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎）

クンザン・ラムさん（34）には日本人と結婚して東京に住む叔父がおり、子どもの頃から日本に親しみを感じていた。「いつか行ってみたい」との夢がかなったのは2018年。福岡県新宮町の日本語学校で学び始めた。

昼は学校に通い、夜は菓子やパンの製造工場で働いた。初めての日本の生活を支えたのはおいしいスイーツだった。「コンビニで売っているロールケーキやバナナケーキが疲れを癒やしてくれた」と振り返る。特に気に入ったのはロッテのアイスクリーム「雪見だいふく」だった。「アイスを包む餅に感動した。ブータンにはない食感だった」

調理の道に進もうと服部栄養専門学校（東京都渋谷区）に入学。和食や中華料理、イタリア料理を基礎から学び、都内の和食店ですしや鍋、炊き込みご飯の調理担当として経験を積んだ。

2023年に帰国すると、日本と比べてスイーツの種類が圧倒的に少なく、物足りなさを感じ「自分で作って売り出そう」と首都ティンプー中心部に店を開くことに決めた。看板メニューは餅の生地でストロベリーやブルーベリー味のクリームを包んだ大福。店と同じMOCHIと名付けた。

もっちりした食感を出すために2カ月ほど試行錯誤を続けた。「餅をこねる力仕事で腕が痛かった」と苦笑いする。2024年の暮れに開店し、1個120ヌルタム（約200円）のMOCHIを中心にロールケーキやクッキー、パンも自前で作って売っている。和食メニューではとんかつが売れ筋だという。

クンザンさんは「食を通じてブータンの人に日本を知ってもらうきっかけになったらうれしい」とはにかんだ。

「MOCHI」の店内に陳列された商品＝2026年1月、ブータン・ティンプー（共同）

クンザン・ラムさんが開いた「MOCHI」の店内＝2026年1月、ブータン・ティンプー（共同）