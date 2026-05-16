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YouTubeチャンネル「ゆず文房具店yuzu_stationery_store」が、「【写真】超有名なPolaroidのスマホプリンターが可愛すぎた【Hi-Print 3×3】」を公開した。動画では、ゆず店長がクラウドファンディング中の「Polaroid Hi-Print 3×3」を国内販売前に先行レビューし、手帳デコや推し活に最適なアイテムであると紹介している。



ゆず店長は、机に置くだけで海外デスクのような雰囲気を醸し出す、額縁デザインの本体を絶賛。SNSでも馴染み深い3インチ×3インチのスクエア写真が印刷でき、本体に写真をセットして立てて飾れる仕様を「普通のスマホプリンターにはあんまり無い楽しさ」と評価した。



さらに、専用アプリを使った直感的な写真加工や、昇華型熱転写方式による発色の良さについて実演を交えて解説。無加工で印刷すると「少しレトロ感のある写りになる」と語り、それがPolaroidならではの可愛さだと独自の見解を述べている。また、用紙とインクが一体型のカートリッジを採用しており、交換時に用紙を汚す心配が少ない点も扱いやすいと推しポイントに挙げた。



旅行の記録からカフェ巡りのログまで、多彩なシーンで活躍する「Hi-Print 3×3」。単に綺麗に印刷するだけでなく、「写真を楽しく残したくなるプリンター」として、日々の思い出をワンランク格上げしてくれそうだ。