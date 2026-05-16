近年猛暑が続く中、お米の品質に影響が出てしまうこともあるといいます。そうした中、暑さに強いという新しいブランド米が登場しました。

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香りが食欲をそそる脂がのったカルビを、一口ほおばれば…

客

「おいしい！」

すかさず欲しくなるのが、炊きたてのライスです。

客

「おかわりします」

焼き肉に欠かせない“相棒”なので、ついついおかわりします。

客

「（Q．ごはんおかわり無料？）無料です、無料。最高ですね」

実はこちらの焼き肉チェーンでは、コメの高騰を受け、去年6月に“おかわり無料”を中止しました。

しかし、客の要望を受け、先月、一部店舗で“復活”させました。

■「助かりますね」スーパーのコメが安く

実はいま、日本人の主食のコメが、安くなっているんです。

埼玉県のスーパーでは、最安値で茨城県産のコシヒカリは5キロで3111円です。

「news every.」取材班

「3100円台のコシヒカリ、カゴに入れました」

平日で130袋、土日となると250袋ほど売れるといいます。

客

「安くなってると思います。助かりますね」

なかには…

コメ3袋購入

「（Q．コメ3袋も）うちと二世帯住宅の息子夫婦と、こちらさん（娘）と」

「“お土産”でいただきます」

■コメ価格下落のワケは…

2024年には、店頭からコメが消え、価格が高騰した“令和のコメ騒動”がありました。

スーパーでの販売価格は、年明けに5キロ・4416円と過去最高値になりました。

しかし、それ以降は下落傾向にあり、15日に発表された最新の価格は3742円となりました。価格下落のワケは…

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ヤオヒロ東店・藤井正仁店長

「みんな在庫を抱えちゃってるところがある。（問屋に）安くしてもらう代わりに頑張って量は売る」

コメの在庫が増えているため、安く仕入れられるようになったといいます。

■イラン情勢“直撃”…生産者は悲痛な声

一方、田植えの時期を迎えた生産者からは、悲痛な声があがっています。

金井農園・金井繁行さん

「石油から作られる原材料を使っているので、今年の秋から3割アップ」

紙製にみえる袋も…

金井農園・金井繁行さん

「印刷するインクが石油から作られる」

石油由来の原料から作られる袋や、生育に欠かせない肥料など“新米シーズン”にイラン情勢の影響が“直撃”しそうなのです。

■「夏の暑さに強い」新たな品種も

さらに、気になるのは、コメの“敵”である夏の猛暑です。

暑さに強くない主力品種「コシヒカリ」は高温障害が起きると粒が白く濁り、価格が下がってしまうこともあります。

イラン情勢による生産コスト高騰と、猛暑による価格低下という“二重苦”に直面するリスクがあるのです。そこで、こちらの農家が3年前から作り始めたのが…

金井農園・金井繁行さん

「コメの品種は『ゆうだい21』です」

耳なじみのない「ゆうだい21」は、まさに15日が田植え初日。その特長は…

金井農園・金井繁行さん

「『ゆうだい21』は夏の暑さに強い。非常に作りやすい品種」

暑さや病気などへの耐性があるといいます。肝心の味は…

記者

「もっちりした食感で優しい甘みを感じます」

こちらの農家では現在、コシヒカリの生産がおよそ9割と主力ですが、今後は「ゆうだい21」の生産を増やしたいといいます。

手頃になりつつあるコメの価格ですが、猛暑に強い品種が新たな希望となるのか、注目です。