「大谷翔平シグネチャー・コレクション2026第1弾」が発表

ファナティクス・ジャパンは15日、「大谷翔平シグネチャー・コレクション2026第1弾」を発表。ドジャースの歴史に名を刻む大谷翔平投手と、サンディ・コーファックス氏の直筆サインが入ったMLB公式球が抽選販売される。

同社は2025年2月に大谷とファングッズの独占パートナーシップを締結。背番号「17」にちなみ、毎月17日を「OHTANI DAY」と定め、数量限定の特別なアイテムを展開している。2026年の第1弾として、大谷とコーファックス氏がコラボした「直筆サイン入りMLB公式球」を発表。世界限定1個、唯一無二のコレクターズアイテムとなる。

コーファックス氏は、現役時代に7度のオールスター選出、4度のワールドシリーズ制覇、ナ・リーグMVP、サイ・ヤング賞3回、ワールドシリーズMVP2回、投手三冠王3回を受賞したスーパースター。現在のメジャーを代表する大谷との“新旧スター共演”が実現する形となった。

2人の直筆サインが入った記念球の販売価格は690万円。抽選販売になっており、応募受付期間は5月17日10時頃から24日23時59分まで。世界に1つの“お宝”を巡り、注目を集めそうだ。（Full-Count編集部）