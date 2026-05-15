大地真央、高橋克典と飼い猫がきょうだい同士 意外なつながりを明かす「猫親戚なんです」
俳優の大地真央が15日、都内で行われた映画『正直不動産』初日舞台あいさつに登壇した。共演の高橋克典と実は“親戚”であることを明かして、会場を驚かせた。
同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。
【写真】長谷川がフォロー？山下智久の体型への憧れを語る岩崎大昇
物語のテーマにちなみ“かけがえのないもの、守りたいもの”を聞かれた大地は「お仕事もですし、家族もですし、出会った人たちみなさん、大事だしこれからも大切にしていきたいんですが、私、猫を4匹飼っていまして。1番下の子が8ヶ月で高橋さんの猫ちゃんときょうだいなんです」と紹介した。
「まだ1歳未満ですが、その子と3匹、4匹ともですけどやっぱり守っていかなきゃなって」とほほ笑むと、高橋とは「猫親戚になっちゃったんですよね」とコメント。高橋も「猫親戚なんです」とうなずき、意外な関係性を明かしていた。
この日は山下智久、福原遥、市原隼人、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、岩崎大昇（KEY TO LIT※崎＝たつさき）、大地真央、高橋克典、川村泰祐監督が参加した。
同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。
物語のテーマにちなみ“かけがえのないもの、守りたいもの”を聞かれた大地は「お仕事もですし、家族もですし、出会った人たちみなさん、大事だしこれからも大切にしていきたいんですが、私、猫を4匹飼っていまして。1番下の子が8ヶ月で高橋さんの猫ちゃんときょうだいなんです」と紹介した。
「まだ1歳未満ですが、その子と3匹、4匹ともですけどやっぱり守っていかなきゃなって」とほほ笑むと、高橋とは「猫親戚になっちゃったんですよね」とコメント。高橋も「猫親戚なんです」とうなずき、意外な関係性を明かしていた。
この日は山下智久、福原遥、市原隼人、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、岩崎大昇（KEY TO LIT※崎＝たつさき）、大地真央、高橋克典、川村泰祐監督が参加した。