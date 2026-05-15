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YOU氏が自身のYouTubeチャンネルで「【警告】オルカン・S&P500投資家は絶対に焦るな。AI相場でもインデックス投資が「結局一番増える」冷徹な理由」を公開した。昨今のAI相場や半導体株の急騰に焦りを感じるインデックス投資家に向けて、客観的なデータに基づき「退屈なインデックス投資」を続けるべき理由を解説している。



動画の冒頭でYOU氏は、SNS等でAI銘柄の「爆益報告」が溢れる中、コツコツとS&P500やオルカンに投資を続ける人が「自分だけ取り残されているのでは」という不安（FOMO）を感じていると指摘。しかし、これらのインデックスファンドを保有している時点で、時価総額のウェイト通りにAI企業の成長恩恵は受けていると説明し、「1ミリも焦る必要はありません」と呼びかけた。



続いて、プロの投資家が運用するファンドの成績を比較した「SPIVAスコアカード」のデータを引用。米国の大型株アクティブファンドのうち、約88%が15年間でS&P500に勝てていないという事実を提示し、投資の世界では「低コスト・広範な分散・長期保有」という原理原則こそが数学的最適解であると解説した。



さらに、過去のドットコムバブルを引き合いに出し、群集心理に乗って「高値掴み」をした結果、暴落から元の水準に戻るまでに15年を要した歴史的背景を紹介。「投資で一番大切なのは、一時の爆益ではなく、市場から退場しないことだ」と警鐘を鳴らし、「『退屈な投資』を続けるあなたが、最終的に一番笑う」と力強く断言した。



どうしても個別株やテーマ型ファンドに投資したい場合は、総資産の最大30%までに抑える「コア・サテライト戦略」を推奨。「焦らず、じっくり、自分の『航路』を守っていきましょう」と視聴者に語りかけ、長期投資における自制心の重要性を説いて動画を締めくくった。