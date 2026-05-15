SANTAWORLDVIEW、Bonberoをフィーチャーした「Go Outside!」リリース
SANTAWORLDVIEWが、Bonberoをフィーチャリングに迎えた新曲「Go Outside!」を配信リリースした。
本作は、2023年に発表されたEP『XEONWORLDVIEW』以来となる、プロデューサーXanseiとの再タッグによって制作された楽曲。軽快で抜けの良いビートに、両者の個性が際立つフロウが絡み合い、楽曲全体を通して開放感あふれるムードを演出している。
リリックでは、「もっと外へ出かけよう」というシンプルながらも前向きなメッセージを軸に、日常を一歩踏み出すきっかけを提示。気分を切り替えたいときや、アクティブに過ごしたいシーンに自然と寄り添う、ポジティブなエネルギーに満ちた一曲に仕上がっている。
＜リリース情報＞
SANTAWORLDVIEW
「Go Outside! feat. Bonbero」
配信中
レーベル：1% / ONEPERCENT
https://linkco.re/mXSqGp8D
本作は、2023年に発表されたEP『XEONWORLDVIEW』以来となる、プロデューサーXanseiとの再タッグによって制作された楽曲。軽快で抜けの良いビートに、両者の個性が際立つフロウが絡み合い、楽曲全体を通して開放感あふれるムードを演出している。
＜リリース情報＞
SANTAWORLDVIEW
「Go Outside! feat. Bonbero」
配信中
レーベル：1% / ONEPERCENT
https://linkco.re/mXSqGp8D