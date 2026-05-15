直木賞作家・佐藤愛子さん、老衰で死去 102歳 代表作は『戦いすんで日が暮れて』や映画化『九十歳。何がめでたい』など
『戦いすんで日が暮れて』で直木賞を受賞した小説家の佐藤愛子さんが、老衰で4月29日に亡くなった。102歳だった。小学館が15日に発表した。
【写真】直木賞受賞（1969年）で喜ぶ生前の佐藤愛子さん
小学館は「作家の佐藤愛子（さとう・あいこ）先生が、2026年4月29日、老衰のため都内の施設で逝去されました。享年104（満年齢102歳）でした。ご葬儀は近親者のみで執り行われました」と報告し、「生前の長きに亘るご功績に対して心からの感謝とともに謹んで哀悼の意を表し、お知らせ申し上げます」と追悼した。
なお、「ご遺志により、お別れの会はおこなわない予定です。ご香典・ご弔電・ご供花等についても、ご遺志により辞退させていただく、とのことです。 また、誠に勝手ながら、ご遺族への取材・お問い合わせ、先生のお宅へのご訪問はご遠慮くださいますよう、お願いいたします」としている。
また、ご息女の杉山響子さんとご令孫の桃子さんよりコメントも公開。「佐藤愛子は令和8年4月29日の昭和の日に永眠いたしました。 大正から昭和、平成、令和を駆け抜けるように生きました。 最期の瞬間は疲れ切った表情ながらも、布団の下で繋いだ手を力強く握り返してくれました。 我儘放題、天衣無縫に生き抜いた102年でした。 最後まで多くの方に声援を頂いた102年でした。 こんな幸せな人生はないと思います。 「本当にありがたいねえ」本人の最後の言葉です。 心より感謝申し上げます」と伝えた。
佐藤愛子さんは、1923年11月5日に作家の佐藤紅緑（洽六。さとう・こうろく）とシナ（元女優の三笠万里子。みかさ・まりこ）の次女として大阪府に生まれた。甲南高等女学校卒業。69年『戦いすんで日が暮れて』（講談社）で直木賞、79年『幸福の絵』（集英社）で女流文学賞、2000年『血脈』（文藝春秋）の完成により菊池寛賞、15年『晩鐘』（文藝春秋）で紫式部文学賞を受賞。17年に旭日小綬章を受章した。
エッセイの名手としても知られ、16年に刊行した『九十歳。何がめでたい』（小学館）は17年の年間ベストセラー総合第1位になり、24年には草笛光子さん主演で映画化された。近刊に『気がつけば、終着駅』（19年 中央公論新社）、『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』（21年 小学館）、『思い出の屑籠』（23年 中央公論新社）、『ぼけていく私』（26年 文藝春秋）などがある
【写真】直木賞受賞（1969年）で喜ぶ生前の佐藤愛子さん
小学館は「作家の佐藤愛子（さとう・あいこ）先生が、2026年4月29日、老衰のため都内の施設で逝去されました。享年104（満年齢102歳）でした。ご葬儀は近親者のみで執り行われました」と報告し、「生前の長きに亘るご功績に対して心からの感謝とともに謹んで哀悼の意を表し、お知らせ申し上げます」と追悼した。
また、ご息女の杉山響子さんとご令孫の桃子さんよりコメントも公開。「佐藤愛子は令和8年4月29日の昭和の日に永眠いたしました。 大正から昭和、平成、令和を駆け抜けるように生きました。 最期の瞬間は疲れ切った表情ながらも、布団の下で繋いだ手を力強く握り返してくれました。 我儘放題、天衣無縫に生き抜いた102年でした。 最後まで多くの方に声援を頂いた102年でした。 こんな幸せな人生はないと思います。 「本当にありがたいねえ」本人の最後の言葉です。 心より感謝申し上げます」と伝えた。
佐藤愛子さんは、1923年11月5日に作家の佐藤紅緑（洽六。さとう・こうろく）とシナ（元女優の三笠万里子。みかさ・まりこ）の次女として大阪府に生まれた。甲南高等女学校卒業。69年『戦いすんで日が暮れて』（講談社）で直木賞、79年『幸福の絵』（集英社）で女流文学賞、2000年『血脈』（文藝春秋）の完成により菊池寛賞、15年『晩鐘』（文藝春秋）で紫式部文学賞を受賞。17年に旭日小綬章を受章した。
エッセイの名手としても知られ、16年に刊行した『九十歳。何がめでたい』（小学館）は17年の年間ベストセラー総合第1位になり、24年には草笛光子さん主演で映画化された。近刊に『気がつけば、終着駅』（19年 中央公論新社）、『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』（21年 小学館）、『思い出の屑籠』（23年 中央公論新社）、『ぼけていく私』（26年 文藝春秋）などがある
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