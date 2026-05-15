サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表メンバーが１５日、発表される。

三笘（ブライトン）、南野（モナコ）、遠藤（リバプール）ら多くの負傷者を抱える中、森保監督の決断が注目される。（星聡）

鎌田起用、塩貝抜てきも

前回Ｗ杯以降、欧州に身を置く「日本代表候補」は１００人を超え、Ｊ１も含め、スタッフは入念に動向をチェックしてきた。森保監督は「４年、いや（就任から）８年見てきた。我々は誰よりも選手を知っている」と自負を見せる。

ただチームの顔と呼べる存在だった南野、三笘はＷ杯でプレーするのは難しい見込みで、ウィングバックを含めた２列目に誰を選ぶか。堂安（フランクフルト）、久保（レアル・ソシエダード）、伊東（ゲンク）、中村（スタッド・ランス）は確実だが、鎖骨を骨折した鈴木唯（フライブルク）の回復具合を見つつ、鎌田（クリスタルパレス）の２列目起用や塩貝（ウォルフスブルク）ら若手の抜てきなど、様々なパターンを検討しているとみられる。

２月に左足の手術を受けた遠藤は５月末の復帰を目指すが、主戦場のボランチには佐野海（マインツ）が台頭。田中（リーズ）もイングランド・プレミアリーグで力を発揮している。１年以上代表に招集されていない守田（スポルティング）の処遇も注目される。

ＤＦでは、谷口（シントトロイデン）、伊藤（バイエルン・ミュンヘン）の選出が確実。渡辺（フェイエノールト）や鈴木淳（コペンハーゲン）も有力だ。前回Ｗ杯では主力だった板倉と冨安（ともにアヤックス）はコンディションに不安を抱えている。

正ＧＫに定着した鈴木彩（パルマ）、オランダで得点を量産する上田（フェイエノールト）は当確。日本人選手では初の５大会連続出場を目指す長友（Ｆ東京）は当落線上とみられる。

Ｗ杯カタール大会以後、選手の負傷が相次いだが、その度に新しい戦力が台頭してきた。「これだけメンバーが変わってきた日本代表は過去ないのではないか。今の最強、最高のメンバー編成をしたい」と指揮官。自信を持って選んだ２６人が、もうすぐ明らかになる。