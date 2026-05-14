元安芸高田市長・石丸伸二氏の出演が話題を呼んだABEMAの恋愛リアリティ番組『恋愛病院』（全6回）が、5月7日で最終回を迎えた。そんななか、番組に参加した女性とひろゆきをめぐってバトルが勃発し、炎上騒動が沸き起こっている。

「『恋愛病院』は、本気の恋を忘れた “ワケあり男女10人” が2泊3日のリハビリ生活を送る様子を描いた恋愛リアリティーショー。女性陣には、タレントの神谷明采（あさ）さんや、元グラドルの辰巳奈都子さんなどが出演。

男性陣は、元プロサッカー選手の料理研究家から、俳優、そして “異色の参加者” として、43歳の石丸氏が出演したことで、配信初回から大きな話題を集めていました。

第1回の配信では、スタジオでひろゆき氏、タレントのアレン様、女優の真木よう子さん、玉城ティナさんが見届け人をつとめるなか、ひろゆき氏は、元ミス東大の神谷さんが自身のことを『学歴も顔も完璧』と語ったことに対して『そこまでかわいくない』と発言していたのです。

後日、YouTubeチャンネル『ReHacQ-リハック-』で、番組参加者の座談会が放送されました。リモート参加した神谷さんは、ひろゆき氏の発言に言及。『ひろゆきさんに私、叩かれすぎじゃないですか？』『なんであんな風当たり強いんですかね？』などと語ると、5月13日にXを更新。座談会の切り抜き動画とともに《絶対に許さない！！！！！！！！！！！！》と投稿しました」（スポーツ紙記者）

すると、その約1時間後、ひろゆきがXで反応。神谷のポストを引用しつつ、《神谷さんがご自身を「学歴も顔も完璧」とおっしゃったので「そこまで可愛くない」と言いました。言葉の意味の厳密さに共感していたと思いますが、「完璧な顔＝世界の誰よりも優れた最高の顔」という意味です。》。そう切り出すと《一人でも神谷さんより可愛い人が居るなら完璧ではない。それでも顔は完璧と言いますか？》と投げかけたのだ。

ひろゆきのポストは14日現時点で1700万回のインプレッションを記録。コメント欄には、ひろゆきに共感する声もあるものの

《論破王が大人気ないっす！！》

《これはひろゆきの負けだな。今時、男女問わず、美醜を論じるのはアウト》

など、批判的な声も殺到している。

「炎上状態となっているところに、今度は妻の西村ゆか氏も参戦。西村氏は夫・ひろゆき氏のポストを引用しつつ《だーかーらーーー！！！言葉の隙をついて屁理屈こねるのは、笑える方向では良くても傷つける方向で使っちゃダメだってさっき番組見ながら説明したでしょ！》と切り出すと、《「お前の顔だってそんなにカッコ良くないぞ？」ってわざと私が言ったら、自分もちょっとスンってした顔になったでしょ！》とバッサリ。

小1時間前に、奥さんとそんな会話を繰り広げていたにもかかわらず、ひろゆき氏は先のポストをしていたことがわかりました。西村氏の投稿も13日現時点で1100万回を超えるインプレッションを記録しています」

ひろゆきを恋リアMCに抜擢、という “奇策” ならではの結末ともいえそうだが……。