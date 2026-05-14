柏のトップチームで実力差を痛感。東洋大MF沼端隼人が大学で築き上げる理想像「現代の中盤は得点力が求められてくる」
東洋大は関東大学サッカーリーグ１部の第７節で国士舘大と対戦し、０−０で引き分けた。
この試合の77分、沼端隼人は上西剛史の負傷によって緊急出場する。ボランチでプレーした１年生MFは、柏レイソルアカデミー仕込みの巧みなボールタッチと精巧なパスでゲームをコントロール。「強度の高い相手だったので、まずは最初のプレーで自分の持ち味を出そう」と短い時間の中で持ち味を発揮した。
小学生年代から柏の下部組織で育った沼端は今年、東洋大学に入学。リーグ戦では開幕節から出場するなど早くも存在感を示すなか、関東大学リーグでの戦いに「個人的な感覚ではプロよりも身体の強い人がいるイメージ」と実感するも、「入学してからビックリしないように」とチーム合流前から筋力強化に努めてきた。
そんな俊英は高校３年時の昨年、柏のトップチームの練習に参加していた。ハイレベルなトレーニングを経験し、感じたのは「まだまだ全然」という実力差だった。
「中盤なんてすごくうまかったです。もし自分が今、トップチームで出場できるかと言ったら、ちょっとクエスチョンがついてしまうと感じました」
ポゼッションサッカーを志向するチームで、ある程度やれる手応えはあったものの「フィジカル面や強度に関しては全然足りない部分はありました」。だからこそ大学へ進学し、筋力強化はマストと捉えて早くから取り組んでいたのだ。
そのなかで特に「自分も真似しないといけない」と話した選手が柏のMF中川敦瑛だ。沼端が練習参加していた当時、主力組ではなかった中川に「技術面で圧倒的なところがありました」と刺激を受けた。
また柏のリカルド・ロドリゲス監督の振る舞いや言動にも大きな影響を受けたという。
「ミーティングからもパッションが凄かったです。あれだけ熱い監督だったら、あの人のために頑張りたいって思えるし、守備面も含めて細部まで勝負へのこだわりを感じました」
その経験は大学に入った今、「過信はしすぎず、程よい自信になってビビらずできている気がします」と話す。あくまでも“程よく”経験をメンタル面で武器に昇華できているようだ。
自らの根幹にある技術面を磨きつつ、その上で何を求められて何が足りないのか。物事を冷静に分析できる沼端の思考力も成長の一助となるだろう。
「まずフィジカルレベルを上げながら現代の中盤は得点力が求められてくるので、井上（卓也）監督からもありますが、もっと積極的なプレーやシュートといった大胆さを兼ね備えながら成長したい。試合を自分で組み立てながら点にも絡んでいける。そういう選手像が理想だし、大卒ならそのぐらいになれないとプロではやれないと思います」
プロを体感したことで得られた知見をもとに、中盤のプレーヤーとしてもさらなるレベルアップを目指す。まずは東洋大のサッカー部で絶対的な地位を築き上げていく。
取材・文●藤井圭
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この試合の77分、沼端隼人は上西剛史の負傷によって緊急出場する。ボランチでプレーした１年生MFは、柏レイソルアカデミー仕込みの巧みなボールタッチと精巧なパスでゲームをコントロール。「強度の高い相手だったので、まずは最初のプレーで自分の持ち味を出そう」と短い時間の中で持ち味を発揮した。
そんな俊英は高校３年時の昨年、柏のトップチームの練習に参加していた。ハイレベルなトレーニングを経験し、感じたのは「まだまだ全然」という実力差だった。
「中盤なんてすごくうまかったです。もし自分が今、トップチームで出場できるかと言ったら、ちょっとクエスチョンがついてしまうと感じました」
ポゼッションサッカーを志向するチームで、ある程度やれる手応えはあったものの「フィジカル面や強度に関しては全然足りない部分はありました」。だからこそ大学へ進学し、筋力強化はマストと捉えて早くから取り組んでいたのだ。
そのなかで特に「自分も真似しないといけない」と話した選手が柏のMF中川敦瑛だ。沼端が練習参加していた当時、主力組ではなかった中川に「技術面で圧倒的なところがありました」と刺激を受けた。
また柏のリカルド・ロドリゲス監督の振る舞いや言動にも大きな影響を受けたという。
「ミーティングからもパッションが凄かったです。あれだけ熱い監督だったら、あの人のために頑張りたいって思えるし、守備面も含めて細部まで勝負へのこだわりを感じました」
その経験は大学に入った今、「過信はしすぎず、程よい自信になってビビらずできている気がします」と話す。あくまでも“程よく”経験をメンタル面で武器に昇華できているようだ。
自らの根幹にある技術面を磨きつつ、その上で何を求められて何が足りないのか。物事を冷静に分析できる沼端の思考力も成長の一助となるだろう。
「まずフィジカルレベルを上げながら現代の中盤は得点力が求められてくるので、井上（卓也）監督からもありますが、もっと積極的なプレーやシュートといった大胆さを兼ね備えながら成長したい。試合を自分で組み立てながら点にも絡んでいける。そういう選手像が理想だし、大卒ならそのぐらいになれないとプロではやれないと思います」
プロを体感したことで得られた知見をもとに、中盤のプレーヤーとしてもさらなるレベルアップを目指す。まずは東洋大のサッカー部で絶対的な地位を築き上げていく。
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