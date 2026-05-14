柏のトップチームで実力差を痛感。東洋大MF沼端隼人が大学で築き上げる理想像「現代の中盤は得点力が求められてくる」

柏のトップチームで実力差を痛感。東洋大MF沼端隼人が大学で築き上げる理想像「現代の中盤は得点力が求められてくる」