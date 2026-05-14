島田珠代＆藤井隆W主演！ 吉本新喜劇夏の特別興行『リトル・ツインズ』開催決定
島田珠代と藤井隆がW主演を務める、夏の特別興行『リトル・ツインズ』が7月21日〜23日に大阪・なんばグランド花月にて開催されることが決まった。島田と藤井が“双子”として生まれた設定でドタバタ吉本新喜劇を繰り広げる。
【動画】YOU＆藤井隆、衝撃の初対面から“おば×甥”関係に 2人で狙う将来の目標とは？
本公演は、内場勝則、石田靖、末成映薫、浅香あきえ、未知やすえらおなじみのメンバーと共に繰り広げる新喜劇のほか、島田＆藤井とは舞台やテレビ番組などで共演経験があり、親交の深い宮川大輔がゲストとして駆けつける。
唯一無二のキャラクターと予測不能な動きで舞台を盛り上げ続ける島田珠代と、観る者すべてを笑顔にするエンターテイナー藤井隆。この夏、個性豊かな出演者たちがどのような化学反応を見せるのか注目だ。
島田は「リトル・ツインズ…タマヨとタカシ、T＆Tが感動の名作。リトル・ツインズで皆さまに人生とは何か！そして、これからどう歩んでいくべきかの道しるべになるはずです。こんなすごいお芝居なのに、ポスターがまさかのお互いの宣材写真を重ね合わせるという。しかし、これもリトル・ツインズのプロローグに繋がっているのかも…とにかく来ないと人生損することに…こちらは関節外れるくらいがんばります。是非お越しくださいませ」とメッセージ。
一方の藤井は「NGKの吉本新喜劇に参加できてとても嬉しく身が引き締まる思いです！大好きな先輩方と楽しい仲間と一緒に皆さんに楽しんでいただけるよう精一杯頑張ります！中でも珠代姉さんはステージの上で本当にパワフルなので振り落とされないように食らいついてみせます！ツインズだなんて勝手なことを言ってますがぜひ、NGKにお越しください！」と意気込みを語っている。
チケットは、5月14日より先行受付が開始し、5月29日より一般発売。
島田珠代 藤井隆 夏の特別興行『リトル・ツインズ』は7月21日〜23日大阪・なんばグランド花月にて開催。
【動画】YOU＆藤井隆、衝撃の初対面から“おば×甥”関係に 2人で狙う将来の目標とは？
本公演は、内場勝則、石田靖、末成映薫、浅香あきえ、未知やすえらおなじみのメンバーと共に繰り広げる新喜劇のほか、島田＆藤井とは舞台やテレビ番組などで共演経験があり、親交の深い宮川大輔がゲストとして駆けつける。
島田は「リトル・ツインズ…タマヨとタカシ、T＆Tが感動の名作。リトル・ツインズで皆さまに人生とは何か！そして、これからどう歩んでいくべきかの道しるべになるはずです。こんなすごいお芝居なのに、ポスターがまさかのお互いの宣材写真を重ね合わせるという。しかし、これもリトル・ツインズのプロローグに繋がっているのかも…とにかく来ないと人生損することに…こちらは関節外れるくらいがんばります。是非お越しくださいませ」とメッセージ。
一方の藤井は「NGKの吉本新喜劇に参加できてとても嬉しく身が引き締まる思いです！大好きな先輩方と楽しい仲間と一緒に皆さんに楽しんでいただけるよう精一杯頑張ります！中でも珠代姉さんはステージの上で本当にパワフルなので振り落とされないように食らいついてみせます！ツインズだなんて勝手なことを言ってますがぜひ、NGKにお越しください！」と意気込みを語っている。
チケットは、5月14日より先行受付が開始し、5月29日より一般発売。
島田珠代 藤井隆 夏の特別興行『リトル・ツインズ』は7月21日〜23日大阪・なんばグランド花月にて開催。