バーガーキング、350店舗突破記念 5日間限定でワッパーセット割引【最大29％オフ300円引き】
ビーケー・ジャパンは、国内350店舗突破（※2026年5月14日時点で355店舗）を記念し、「ワッパー祭り」を5月18日から5月22日までの5日間限定で開催する。各日午後2時から、公式アプリ限定クーポンを配信する。
【写真】「スモーキーBBQワッパーセット」価格：1020円→720円（300円引き）
対象となるのは、『ワッパー チーズ セット』『ダブルワッパー チーズ セット』『スモーキーBBQワッパー セット』『テリヤキワッパー セット』『スパイシーワッパー セット』の5種。いずれもフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いたセットで、通常価格より300円引き、最大29％オフで提供する。店内飲食およびテイクアウトのどちらにも対応する。
バーガーキングは、2019年5月末時点で全国77店舗だった国内店舗数が約7年間で278店舗増加し、355店舗まで拡大してきた。今回のキャンペーンは、その成長を支えてきた利用者への感謝企画として実施される。
対象商品は、直火焼きの100％ビーフパティにチェダーチーズを合わせた人気No.1メニュー『ワッパー チーズ』をはじめ、ビーフパティ2枚の『ダブルワッパー チーズ』、ブルズアイBBQソースを使用した『スモーキーBBQワッパー』、焦がしねぎと赤味噌が隠し味のテリヤキソースで仕上げた『テリヤキワッパー』、トマトのコクとハラペーニョの辛味が特長の特製スパイシーソースを使用した『スパイシーワッパー』の5種となる。
公式アプリをダウンロードの上、各日14時以降に配信されるクーポンを利用することで適用される。5日間限定の「ワッパー祭り」は、看板メニューをお得に楽しめるキャンペーンとなる。
【写真】「スモーキーBBQワッパーセット」価格：1020円→720円（300円引き）
対象となるのは、『ワッパー チーズ セット』『ダブルワッパー チーズ セット』『スモーキーBBQワッパー セット』『テリヤキワッパー セット』『スパイシーワッパー セット』の5種。いずれもフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いたセットで、通常価格より300円引き、最大29％オフで提供する。店内飲食およびテイクアウトのどちらにも対応する。
対象商品は、直火焼きの100％ビーフパティにチェダーチーズを合わせた人気No.1メニュー『ワッパー チーズ』をはじめ、ビーフパティ2枚の『ダブルワッパー チーズ』、ブルズアイBBQソースを使用した『スモーキーBBQワッパー』、焦がしねぎと赤味噌が隠し味のテリヤキソースで仕上げた『テリヤキワッパー』、トマトのコクとハラペーニョの辛味が特長の特製スパイシーソースを使用した『スパイシーワッパー』の5種となる。
公式アプリをダウンロードの上、各日14時以降に配信されるクーポンを利用することで適用される。5日間限定の「ワッパー祭り」は、看板メニューをお得に楽しめるキャンペーンとなる。