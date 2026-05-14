米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ノースカロライナ州アッシュビル）が１３日（日本時間１４日）に放送され、オーエン・ハート杯のトーナメント組み合わせが発表された。

毎年恒例のオーエン杯には男子部門、女子部門それぞれ８選手がエントリー。注目は女子部門で、白川未奈、スターダムの葉月、そしてＳａｒｅｅｅと日本人レスラーが３人も出場することが決定した。

１回戦では白川がアテナ、葉月がペルセフォネ（ＣＭＬＬ）、Ｓａｒｅｅｅがスカイブルーとそれぞれ激突する。次回ＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥ ｏｒ Ｎｏｔｈｉｎｇ」（２４日＝同２５日、ニューヨーク）で行われるウィロー・ナイチンゲールＶＳアレックス・ウィンザー以外の１回戦の日程は未定だが、Ｓａｒｅｅｅは日本時間１３日に「首のメンテナンス」のため約１か月欠場することを発表している。

同トーナメントの決勝戦はＡＥＷ、新日本プロレスの合同興行「Ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ Ｄｏｏｒ」（６月２８日、サンノゼ）で行われる。日本人選手による初優勝が実現するのか、注目だ。